Csökkentek az energiaipar árai itthon

Az előző hónaphoz viszonyítva a belföldi értékesítési árak 0,5, az exportértékesítési árak 1,0 százalékkal mérséklődtek, így az ipari termelői árak összességében 0,8 százalékkal csökkentek.

A 2024. augusztusihoz képest a 62,7 százalékos súlyt képviselő feldolgozóiparban 1,9 százalékkal magasabbak, míg a 35,4 százalékos súlyú energiaiparban (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) 1,1 százalékkal alacsonyabbak voltak a termelői árak. Az élelmiszeripar értékesítési árai 6,8 százalékkal növekedtek.

Az ágazatok rendeltetés szerinti csoportjai közül belföldön az energia- és továbbfelhasználásra termelő ágazatokban együttesen 0,5 százalékkal visszaestek, a beruházási javakat gyártókban 2,2, a fogyasztási cikkeket gyártókban pedig 5,7 százalékkal emelkedtek az árak.

Az ipari exportértékesítési árak 3,0 százalékkal magasabbak voltak, ezen belül a 91,8 százalékos súlyt képviselő feldolgozóiparban 2,4 százalékkal növekedtek, a 8,0 százalékos súlyú energiaiparban 3,8 százalékkal csökkentek az árak.

Január-augusztusban a belföldi értékesítés árai 3,7, az exportértékesítéséi 7,7 százalékkal magasabbak voltak, így az ipari termelői árak összességében 6,4 százalékkal emelkedtek a 2024. január-augusztusihoz képest.