ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.35
usd:
332.76
bux:
99059.67
2025. szeptember 30. kedd Jeromos
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Pixabay

Csökkentek az energiaipar árai itthon

Infostart / MTI

2025 augusztusában az ipari termelői árak átlagosan 2,3 százalékkal múlták felül az egy évvel korábbit. A belföldi értékesítés árai 0,9, az exportértékesítésé 3,0 százalékkal emelkedtek az előző év augusztusi értékekhez képest - jelentette kedden a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Az előző hónaphoz viszonyítva a belföldi értékesítési árak 0,5, az exportértékesítési árak 1,0 százalékkal mérséklődtek, így az ipari termelői árak összességében 0,8 százalékkal csökkentek.

A 2024. augusztusihoz képest a 62,7 százalékos súlyt képviselő feldolgozóiparban 1,9 százalékkal magasabbak, míg a 35,4 százalékos súlyú energiaiparban (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) 1,1 százalékkal alacsonyabbak voltak a termelői árak. Az élelmiszeripar értékesítési árai 6,8 százalékkal növekedtek.

Az ágazatok rendeltetés szerinti csoportjai közül belföldön az energia- és továbbfelhasználásra termelő ágazatokban együttesen 0,5 százalékkal visszaestek, a beruházási javakat gyártókban 2,2, a fogyasztási cikkeket gyártókban pedig 5,7 százalékkal emelkedtek az árak.

Az ipari exportértékesítési árak 3,0 százalékkal magasabbak voltak, ezen belül a 91,8 százalékos súlyt képviselő feldolgozóiparban 2,4 százalékkal növekedtek, a 8,0 százalékos súlyú energiaiparban 3,8 százalékkal csökkentek az árak.

Január-augusztusban a belföldi értékesítés árai 3,7, az exportértékesítéséi 7,7 százalékkal magasabbak voltak, így az ipari termelői árak összességében 6,4 százalékkal emelkedtek a 2024. január-augusztusihoz képest.

Kezdőlap    Gazdaság    Csökkentek az energiaipar árai itthon

statisztika

ksh

feldolgozóipar

energiaipar

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Liverpool-meccs három magyarral, kínai határnál a Real, sarkkörön túl a Tottenham
Különleges BL-nap

Liverpool-meccs három magyarral, kínai határnál a Real, sarkkörön túl a Tottenham
Nem kevesebb, mint 8602 kilométer van autóúton két kedd esti Bajnokok Ligája-mérkőzés helyszíne között. Még soha nem rendeztek ennyire északon és ennyire keleten BL-meccset. Kazahsztánban, 300 kilométernyire a kínai határtól játszik a Real Madrid, az Északi sarkkörön túl a Tottenham. E kettőn kívül még további hét meccs szerepel a programban, köztük a talán három magyarral rendezett Galatasaray–Liverpool találkozó.
 

Járványszerű jegyüzérkedés és hamis jegyek borítják ki a PL-drukkereket

Elstartolt a vadászati főszezon – nagyon figyelniük kell az erdőben túrázóknak

Elstartolt a vadászati főszezon – nagyon figyelniük kell az erdőben túrázóknak

Akár február végéig is eltarthat a főidény, amikor délután négy órától másnap reggel kilenc óráig bármikor szervezhetnek vadászatokat. Földvári Attila, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivője az InfoRádióban részletesen elmondta, milyen vadászatok, hajtások léteznek, milyen előírásoknak kell megfelelni, és arra is kitért, hogy a korlátozások pontosan milyen helyzetekben érintik a kirándulókat.
VIDEÓ
Szájkarate és dróntámadás: mi dönti el a háborút? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
A világ és Elon Musk: hogy jutunk a Teslától az űrbe? Bazsó Gábor Karotta, Inforádió, Aréna
Kirk-gyilkosság: Kezdődik-e új időszámítás Amerikában? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.30. kedd, 18:00
Bendarzsevszkij Anton
az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kapaszkodik a forint

Kapaszkodik a forint

Kedden reggel 391 felett alakult a forint árfolyama az euróval szemben, délelőtt azonban erősödni kezdett. Az elmúlt napok csendesebb kereskedést hoztak.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kiszivárgott Brüsszel mesterterve: megkerülnék a magyar kormányt, jöhet az ukrán EU-csatlakozás?

Kiszivárgott Brüsszel mesterterve: megkerülnék a magyar kormányt, jöhet az ukrán EU-csatlakozás?

A terv nem kockázatmentes. Nehezebbé teheti Ukrajna és Moldova motiválását a néha fájdalmas politikai reformok végrehajtására.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump sets Hamas response deadline for peace plan as Israel vows to 'forcibly resist' Palestinian statehood

Trump sets Hamas response deadline for peace plan as Israel vows to 'forcibly resist' Palestinian statehood

The US president earlier said he would give Israel his "full backing to do what you would have to do" if Hamas reject the deal.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 30. 14:42
Oeconomus: katasztrofális hatása lenne a társasági adó emelésének
2025. szeptember 30. 14:18
Közgazdász: továbbra is döcög a magyar export, a külső keresletben pedig még mindig hiány van
×
×
×
×