Villanyautó-válság: parkolópályára került a gyártás több üzemben

Német sajtóértesülések szerint a vártnál kisebb kereslet miatt a Volkswagen-csoport átmenetileg szünetelteti több elektromos hajtású modelljének gyártását a németországi üzemeiben.

Az Automotive News kiemelte, hogy a zwickaui gyárban október 6-tól egy hétig nem készülnek majd villanyautók, így az innen származó Audi Q4 Etron sem, mert a modellt súlyosan érintik az amerikai vámok. A vállalat drezdai gyárában is állni fognak a gépsorok a hónap első hetében.

A Bloomberg szerint a Volkswagen ID4-es és ID7-es típusokat gyártó üzemében csökkentették az alkalmazottak munkaidejét és várhatóan itt is több napra leállítják a termelést.

A többi között az Alfa Romeót, a Citroent, a Fiatot, a Peugeot-t gyártó Stellantis Autóipari Egyesülés szintén csökkenti a termelést hat európai üzemében az európai piaci viszonyok alakulása miatt. A Stellantis a gyenge kereslettel és a felhalmozódott készletekkel indokolja a lépéseit – mondta az InfoRádióban, az Autó című szaklap főszerkesztő-helyettese, de hangsúlyozta, hogy

nem gyárbezárásokat kezdeményeztek, csak a termelés felfüggesztéséről született döntés az érintett üzemekben.

Mint fogalmazott, ha végleg lehúznák a rolót ezekben a gyárakban, az a Stellantis „európai halálát is jelentené egyben”. Két olasz, két spanyol, egy francia és egy lengyel gyártóegységben előreláthatólag egy-két hétre függesztik fel a munkát, vagyis nincs szó arról, hogy például elbocsátanák az ott dolgozókat. Az alkalmazottakat erre az időre kényszerszabadságra küldik.

Krepsz Zoltán úgy fogalmazott, a legfőbb problémát jelenleg az jelenti, hogy amíg az európai autópiac leginkább stagnál – mindössze 0,3 százalékos növekedés volt augusztusig az új autók eladásában –, addig a Stellantis csoportnál több mint 6,5 százalékos visszaesés volt megfigyelhető. Magyarán több legyártott autójuk van annál, mint amennyit értékesíteni tudnak, és mivel nincs megfelelő kereslet, a hatékony gyárműködtetés miatt szünetet kellett beiktatni a termelésbe.

A Stellantis olasz vezérigazgatója szerint a jövőre vonatkozóan sokkal alaposabb stratégiát kell kidolgozni. Antonio Filosa közölte: minden területen növelni kell a hatékonyságot, és ügyfélközpontú autótípusokat kell gyártani, hogy minden autó a megfelelő helyén legyen a kínálatban. Bevallotta azt is, hogy komoly minőségjavulás nélkül nem érhető el fejlődés, és jelezte, tisztában van vele, hogy az elszabaduló árak mellett ezt elvárják a vevők is – ismertette Krepsz Zoltán.

Az Autó című szaklap főszerkesztő-helyettese szerint nehéz dolga lesz az új vezérigazgatónak, ugyanis a Stellantis 2,3 milliárd eurós veszteséggel zárta 2025 első félévét, amelyből 300 millió az az összeg, ami az amerikai importvámok következménye.

A német sajtó hangsúlyozza, hogy a legnagyobb autógyártók döntéseinek hátterében áll az is, hogy Németországban növekvő gyártási költségekkel kell szembenézniük, miközben az európai kereslet még mindig nem közelítette meg a koronavírus-járvány előtti mértéket, ugyanakkor

a kínai gyártók fokozott kihívást jelentenek a nagy márkák számára.

A Volkswagen vezetése és szakszervezeti vezetői decemberben megállapodtak abban, hogy 2030-ig évi 700 ezerrel csökkentik a konszern németországi gyártói kapacitását és 35 ezerrel a dolgozói létszámot. A zwickaui üzemből a következő három évben Wolfsburgba költöztetik több modell gyártását, de a jövőben is a korábbi Trabant-gyár helyén felépített telephelyen készül majd az Audi Q4 Etron, illetve ez az üzem egy autó-újrahasznosítási projektnek is helyet ad majd.