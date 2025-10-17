Jó hír érkezett a lakossági földgázról

Jó hírrel kezdődik az Erőművek Éjszakája: mint a budapesti megnyitón kiderült, felkészült a fűtési szezonra az ország, másfél évnyi lakossági fogyasztásra elég gázt tároltak be a hazai tárolókba, ami kellő biztonságot ad a fűtőerőművek működéséhez. Ezt Steiner Attila, az Energiaügyi Minisztérium (EM) energetikáért felelős államtitkára mondta pénteken Budapesten.

Az MVM Balance Zrt. észak-budai fűtőerőművében rendezett sajtótájékoztatón Steiner Attila kiemelte: Magyarország minden technológiát szívesen lát, atomenergiára, megújuló energiákra és földgáztüzelésű erőművekre is szükség van. Ezek jól ki tudják egészíteni egymást és szavatolják az ország teljes ellátásbiztonságát - hangsúlyozta. Juhász Edit, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) elnöke elmondta: a hivatal és csatlakozó partnerei

hatodik alkalommal rendezik meg az Erőművek Éjszakáját.

A rendezvényhez idén minden eddiginél több, csaknem 50 hazai energiatermelő és közműszolgáltató vállalat csatlakozott, amelyek több mint 80 telephelyen várják a látogatókat.