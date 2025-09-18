Világbajnoki szinten erősödik a forint, a brit és a svájci devizát is előzi

Az utóbbi három hónapban több mint 6 százalékkal erősödött a forint a dollárral szemben, ennél nagyobb erősödést a vizsgált 30 másik deviza egyike sem tudott felmutatni az időszakban – írta meg csütörtökön a Portfolio.

Forrás: portfolio.hu

Csütörtök délelőtt kifejezetten nagy javulás történt a forint árfolyamában, elérte a 2024 nyara óta nem látott szintet az euróval szemben, hiszen árfolyama 388 alá csökkent. A dollárral szemben is erős teljesítményt nyújt, a 328 forint alatti dollár/forint árfolyam az ukrajnai háború kezdete óta a legerősebb árfolyamnak számít.

A régió más devizáival, így a cseh koronával és a lengyel zlotyval szemben is jól teljesít a forint. 10 óra környékén a forint a 2024 augusztusa óta nem látott szintre erősödött a zlotyval szemben, ez szokatlannak számít, hiszen a forint jellemzően együtt mozog a régiós devizákkal. Ez arra utal, hogy a befektetők „átsúlyoznak” a forintba – teszi hozzá a Portfolio.

Az Equilor elemzői szerint ugyanakkor az év végére a 400-as szint felé emelkedhet vissza az euró jegyzése.

Varga Zoltán, szenior elemző mai, csütörtöki sajtóeseményükön úgy fogalmazott: a túlértékeltséget elsősorban az MNB szigorú kommunikációja okozza. Arra számítanak, az évet 403 körül zárja a magyar deviza az euróval szemben, onnan 2026-ban 408-ig, majd pedig 2027-ben 410-ig gyengülhet tovább – számolt be róla a Portfolio.