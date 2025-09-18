ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.47
usd:
329.13
bux:
99931.12
2025. szeptember 18. csütörtök Diána
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Forint pénz
Nyitókép: Pixabay

Világbajnoki szinten erősödik a forint, a brit és a svájci devizát is előzi

Infostart

Harmincegy különböző deviza közül a forint az egyértelmű vezető az utolsó három hónapban.

Az utóbbi három hónapban több mint 6 százalékkal erősödött a forint a dollárral szemben, ennél nagyobb erősödést a vizsgált 30 másik deviza egyike sem tudott felmutatni az időszakban – írta meg csütörtökön a Portfolio.

Forrás: portfolio.hu
Forrás: portfolio.hu

Csütörtök délelőtt kifejezetten nagy javulás történt a forint árfolyamában, elérte a 2024 nyara óta nem látott szintet az euróval szemben, hiszen árfolyama 388 alá csökkent. A dollárral szemben is erős teljesítményt nyújt, a 328 forint alatti dollár/forint árfolyam az ukrajnai háború kezdete óta a legerősebb árfolyamnak számít.

A régió más devizáival, így a cseh koronával és a lengyel zlotyval szemben is jól teljesít a forint. 10 óra környékén a forint a 2024 augusztusa óta nem látott szintre erősödött a zlotyval szemben, ez szokatlannak számít, hiszen a forint jellemzően együtt mozog a régiós devizákkal. Ez arra utal, hogy a befektetők „átsúlyoznak” a forintba – teszi hozzá a Portfolio.

Az Equilor elemzői szerint ugyanakkor az év végére a 400-as szint felé emelkedhet vissza az euró jegyzése.

Varga Zoltán, szenior elemző mai, csütörtöki sajtóeseményükön úgy fogalmazott: a túlértékeltséget elsősorban az MNB szigorú kommunikációja okozza. Arra számítanak, az évet 403 körül zárja a magyar deviza az euróval szemben, onnan 2026-ban 408-ig, majd pedig 2027-ben 410-ig gyengülhet tovább – számolt be róla a Portfolio.

Kezdőlap    Gazdaság    Világbajnoki szinten erősödik a forint, a brit és a svájci devizát is előzi

forint

euró

dollár

árfolyam

zloty

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Dobrowiecki Péter: a NATO az egyetlen garancia, a közös uniós haderőt Varsó elutasítja

Dobrowiecki Péter: a NATO az egyetlen garancia, a közös uniós haderőt Varsó elutasítja

Bár a lengyel politika semmiképpen nem lett megértőbb Oroszországgal szemben, Ukrajna megítélése jelentősen megváltozott Lengyelországban – mondta Dobrowiecki Péter, az MCC Magyar-Német Intézet kutatási vezetője az InfoRádió Aréna című műsorában. A Lengyelország-szakértő beszélt az orosz dróntámadás következményeiről, Varsó megosztottságáról és az amerikai kapcsolatrendszer előnyeiről is.
VIDEÓ
Harcban a lengyelek: orosz drónokkal, egymással és az EU-val is. Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Ukrajnai háború: Elfogy az ember, elfogy a pénz? Resperger István, Inforádió, Aréna
Változás a lakossági állampapírok piacán? Hoffmann Mihály, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.18. csütörtök, 18:00
Bóka János
európai uniós ügyekért felelős miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Veszélyes tárgyak kerültek elő a szekrény mélyéről, evakuálni kellett egy egész iskolát

Veszélyes tárgyak kerültek elő a szekrény mélyéről, evakuálni kellett egy egész iskolát

Több tucat lőszert találtak egy szekrényben a fonyódi Mátyás Király Gimnáziumban csütörtökön, az intézményt egy időre kiürítették.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rengeteg magyar háztulaj kerítését ítélhetik bontásra: kevesen tudnak erről a szabályról, komoly pénzt fizethetnek

Rengeteg magyar háztulaj kerítését ítélhetik bontásra: kevesen tudnak erről a szabályról, komoly pénzt fizethetnek

Még a kerítésünk is meglepően sok mindent elárulhat rólunk. A magyarok számára elsősorban a biztonságot, a magánélet védelmét és emellett a rendezettséget jelenti.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump praises 'unbreakable bond' with UK as he and Starmer address business leaders

Trump praises 'unbreakable bond' with UK as he and Starmer address business leaders

Keir Starmer welcomes Donald Trump to his "home from home" as the pair meet business chiefs in Chequers.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 18. 12:18
Szakértő: már két hónap alatt el lehet adni egy lakást Budapesten, megduplázódott az érdeklődés
2025. szeptember 18. 12:06
Nagy változás az OTP-nél, vége a népszerű szolgáltatásnak
×
×
×
×