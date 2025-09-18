Komoly gond volt az étel- és italkiszállítással, a Wolt jogsértései miatt lépett a magyar hatóság

Több súlyos fogyasztóvédelmi jogsértést állapított meg a Wolt cégcsoporthoz tartozó két vállalkozás működésében egy nemrég lefolytatott eljárás során a fogyasztóvédelmi hatóság, eredményként összesen 200 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki az illetékes kormányhivatal – áll a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóságot (NKFH) irányító Nemzetgazdasági Minisztérium szeptember 18-i közleményében.

Az utóbbi időben jelentősen megnőtt az ételkiszállítással kapcsolatos panaszok száma, ezért rendkívüli fogyasztóvédelmi vizsgálat indult „az érintett vállalkozások gyakorlatának feltárására”. Tavaly a legnagyobb piaci szereplők ellen már indult eljárás, ugyanakkor újabb jogsértési gyanúk merültek fel.

Az értékesítést végző Wolt Services Magyarország Kft. ellenőrzése során megállapításra került, hogy

több alkalommal tiltott termékekkel: alkohollal, és energiaitallal szolgáltak ki fiatalkorúakat.

Ezen felül „kamuakciókat” hirdettek, nem tüntették fel az akciós egységárat – megsértették az akciós ár feltüntetésének szabályait. Ezen felül nem tájékoztatták előzetesen a fogyasztókat a vállalkozás nevéről és elérhetőségéről, így ők a számla kiállításáig nem tudhatták, kivel szerződtek.

A platformot üzemeltető Wolt Magyarország Kft. vizsgálata során kiderült, hogy a fogyasztókat elavult, megszűnt panaszkezelési lehetőségről tájékoztatták, elállási jogukat több esetben jogellenesen korlátozták, illetve a weboldal az akadálymentesítési kötelezettségeknek sem felelt meg.

A vizsgálatok nyomán két eljárás indult, a Wolt cégcsoporthoz tartozó érintett vállalkozásokkal szemben cégenként 100 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabtak ki.

A közlemény kiemeli, az NKFH élelmiszer-biztonsági és élelmiszerlánc-felügyeleti vizsgálatot is indított, az illetékes kormányhivatal pedig a munkavédelmi szabályok betartását ellenőrzi a vállalkozásnál.