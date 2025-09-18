ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.59
usd:
328.52
bux:
100123.4
2025. szeptember 18. csütörtök Diána
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Budapest, 2023. május 29. A Wolt elnevezésű, éttermekkel szerződött kerékpáros ételfutár a megrendelt ételt melegentartó táskával várakozik a fogaskerekű vasút, a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) 60-as számú járatának városmajori végállomásánál. MTVA/Bizományosi: Róka László
Nyitókép: MTVA/Bizományosi: Róka László

Komoly gond volt az étel- és italkiszállítással, a Wolt jogsértései miatt lépett a magyar hatóság

Infostart

Számos szabálytalanságot tártak fel az ellenőrzés során.

Több súlyos fogyasztóvédelmi jogsértést állapított meg a Wolt cégcsoporthoz tartozó két vállalkozás működésében egy nemrég lefolytatott eljárás során a fogyasztóvédelmi hatóság, eredményként összesen 200 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki az illetékes kormányhivatal – áll a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóságot (NKFH) irányító Nemzetgazdasági Minisztérium szeptember 18-i közleményében.

Az utóbbi időben jelentősen megnőtt az ételkiszállítással kapcsolatos panaszok száma, ezért rendkívüli fogyasztóvédelmi vizsgálat indult „az érintett vállalkozások gyakorlatának feltárására”. Tavaly a legnagyobb piaci szereplők ellen már indult eljárás, ugyanakkor újabb jogsértési gyanúk merültek fel.

Az értékesítést végző Wolt Services Magyarország Kft. ellenőrzése során megállapításra került, hogy

több alkalommal tiltott termékekkel: alkohollal, és energiaitallal szolgáltak ki fiatalkorúakat.

Ezen felül „kamuakciókat” hirdettek, nem tüntették fel az akciós egységárat – megsértették az akciós ár feltüntetésének szabályait. Ezen felül nem tájékoztatták előzetesen a fogyasztókat a vállalkozás nevéről és elérhetőségéről, így ők a számla kiállításáig nem tudhatták, kivel szerződtek.

A platformot üzemeltető Wolt Magyarország Kft. vizsgálata során kiderült, hogy a fogyasztókat elavult, megszűnt panaszkezelési lehetőségről tájékoztatták, elállási jogukat több esetben jogellenesen korlátozták, illetve a weboldal az akadálymentesítési kötelezettségeknek sem felelt meg.

A vizsgálatok nyomán két eljárás indult, a Wolt cégcsoporthoz tartozó érintett vállalkozásokkal szemben cégenként 100 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabtak ki.

A közlemény kiemeli, az NKFH élelmiszer-biztonsági és élelmiszerlánc-felügyeleti vizsgálatot is indított, az illetékes kormányhivatal pedig a munkavédelmi szabályok betartását ellenőrzi a vállalkozásnál.

Kezdőlap    Gazdaság    Komoly gond volt az étel- és italkiszállítással, a Wolt jogsértései miatt lépett a magyar hatóság

bírság

nemzeti fogyasztóvédelmi hatóság

wolt

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Gálik Zoltán: óriási a gazdasági jelentősége Donald Trump londoni látogatásának

Gálik Zoltán: óriási a gazdasági jelentősége Donald Trump londoni látogatásának

Nagyszabású katonai díszpompával fogadta szerdán a brit uralkodó az amerikai elnököt. Donald Trump hivatalosan III. Károly vendégeként tartózkodik az Egyesült Királyságban. Hogy mekkora ennek a jelentősége, és mi várható a brit–amerikai tárgyalásokon, Gálik Zoltán, a Corvinus Egyetem docense mondta el az InfoRádióban.
 

Bezavart az eső: Donald Trumpot katonai díszpompával fogadta III. Károly brit uralkodó

VIDEÓ
Ukrajnai háború: Elfogy az ember, elfogy a pénz? Resperger István, Inforádió, Aréna
Változás a lakossági állampapírok piacán? Hoffmann Mihály, Inforádió, Aréna
Vetélytárs vagy eszköz a mesterséges intelligencia a kutatónak? Gulyás Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.18. csütörtök, 18:00
Bóka János
európai uniós ügyekért felelős miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Dübörög a Future of Finance 2025 konferencia, a pénzügyesek nagy találkozója

Dübörög a Future of Finance 2025 konferencia, a pénzügyesek nagy találkozója

Kezdetét vette az év egyik legfontosabb pénzügyi rendezvénye, a Portfolio Future of Finance 2025 konferenciája. A pénzügyi szektor aktualitásairól és jövőjéről szóló előadásokról és panelbeszélgetésekről ebben a cikkünkben tudósítunk a nap folyamán, érdemes visszanézni.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kecske várja a vonatot a vasi falu állomásán: csak nem lekéste a hajnali ingázós járatot?

Kecske várja a vonatot a vasi falu állomásán: csak nem lekéste a hajnali ingázós járatot?

A helyiek szerint az elárvult kecske már napok óta a gyöngyösfalusi vasútállomás környékén kószál. A MÁV egyelőre nem reagált a négylábú utas panaszaira,

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump about to say goodbye to King and leave Windsor Castle for Starmer meeting at Chequers

Trump about to say goodbye to King and leave Windsor Castle for Starmer meeting at Chequers

The two leaders are expected to hold a joint press conference at the prime minister’s country residence later.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 18. 08:24
Példátlan költekezésbe kezd Németország, az EU engedélyével
2025. szeptember 18. 07:12
Két helyen érdeklődhet a nyugdíjas, ha nem jön meg az élelmiszer-utalvány
×
×
×
×