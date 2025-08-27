Elemző: meglepetés, hogy ismét 10 százalék körül nőttek a bérek

Jelentős bérnövekedést mutatott a júniusi statisztika, 9,7 százalékkal emelkedett a bruttó átlagkereset, a nettó pedig 9,6 százalékkal – mondta Hornyák József, a Portfolio elemzője az InfoRádióban annak kapcsán, hogy a bruttó átlegkereset 704 ezer forint fölött, a nettó 484 ezer forint fölött volt.

„Ez jelentős meglepetésnek mondható, a banki elemzők és a kutatócégek alacsonyabb mértékű béremelkedést prognosztizáltak” – hangsúlyozta, hozzátéve: májusban kisebb volt az emelkedés, 8 százalék körüli. A legtöbb szakértő azt várta, hogy az év hátralévő részében is inkább a 8 százalékhoz lesz közel a bérnövekedés. Erre az adatok rácáfoltak, és a friss számok azt mutatják, hogy inkább megint a 10 százalékos szinthez van közel a keresetek növekedése.

Akik azt gondolták, hogy alacsonyabb lesz a bérek növekedése, abból indultak ki, hogy a gazdasági teljesítmény gyenge, a foglalkoztatás egy picit csökken, és a munkanélküliség emelkedik egy kicsit. MIndez indokolhatna egy alacsonyabb béremelkedési ütemet, de úgy néz ki, sokkal fontosabb szempont volt, hogy

a minimálbér és a garantált bérminimum jelentősen, 9, illetve 7 százalékkal emelkedett az év elején, és ez nem csak a minimálbéresekre nézve fontos. A vállalatok el szeretnék kerülni a bértorlódást, tehát a magasabb jövedelmi szinteken is jelentősen hozzá kell nyúlni a bérekhez és emelni kell

– hangsúlyozta a szakértő, hozzátéve: az is igaz, hogy a betöltetlen álláshelyek száma csökkent az elmúlt időszakban, ami esetleg csökkenthetné a béremelkedési kényszert. „De ha megnézzük a historikus átlagot, a jelenlegi 40-50 ezer üres álláshely azért nagyon soknak mondható. A szakképzett munkaerő hiánya miatt a cégeknek jelentősen növelniük kell a béreket” – mondta Hornyák József.

„Fontos elmondani, hogy

az átlagkeresetnél a dolgozók kétharmada kevesebb pénzt vihet haza, a dolgozók egyharmada pedig többet. Tehát az emberek nagyobb része valójában kevesebb pénzt keres, mint az átlagkereset.

Ebből a szempontból fontos a mediánbér, hiszen a mediánkeresetnél a dolgozók egyik fele, 50 százaléka kevesebbet, 50 százaléka pedig többet keres. A bruttó mediánbér 568 ezer forint volt júniusban, ami nettóban 395 ezer forintot jelentett. 10 százalék feletti emelkedésről beszélünk a mediánbér esetében. Habár a bruttó átlagkereset 700 ezer forint felett volt,

a bruttó mediánkereset bőven 600 ezer forint alatt van továbbra is, és ez az összeg írja le jobban, amennyit az átlagember keres,

amikor ránéz a pénztárcájára, miután megkapja a fizetését, akkor ennyiből gazdálkodhat. Tehát mindegyik adatot érdemes megnézni” – hangsúlyozta Hornyák József, a Portfolio elemzője az InfoRádióban.