2025. augusztus 27. szerda Gáspár
On the picture there is a wallet held in hand with some Hungarian forint banknotes. Three ten thousand forint banknotes and one twenty thousand forint banknote. Altogether 50000 HUF. The background is black. This picture is color saturation enhanced.
Nyitókép: Gabor Meszesan/Getty Images

Elemző: meglepetés, hogy ismét 10 százalék körül nőttek a bérek

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó
ELŐZMÉNYEK

Idén júniusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete valamivel meghaladta a 704 ezer forintot, a nettó átlagkereset pedig 484 ezer 200 forintot tett ki. A nettó mediánbér ugyanebben a hónapban 395 ezer forint volt. Az adatokról Hornyák József, a Portfolio elemzője beszélt az InfoRádióban.

Jelentős bérnövekedést mutatott a júniusi statisztika, 9,7 százalékkal emelkedett a bruttó átlagkereset, a nettó pedig 9,6 százalékkal – mondta Hornyák József, a Portfolio elemzője az InfoRádióban annak kapcsán, hogy a bruttó átlegkereset 704 ezer forint fölött, a nettó 484 ezer forint fölött volt.

„Ez jelentős meglepetésnek mondható, a banki elemzők és a kutatócégek alacsonyabb mértékű béremelkedést prognosztizáltak” – hangsúlyozta, hozzátéve: májusban kisebb volt az emelkedés, 8 százalék körüli. A legtöbb szakértő azt várta, hogy az év hátralévő részében is inkább a 8 százalékhoz lesz közel a bérnövekedés. Erre az adatok rácáfoltak, és a friss számok azt mutatják, hogy inkább megint a 10 százalékos szinthez van közel a keresetek növekedése.

Akik azt gondolták, hogy alacsonyabb lesz a bérek növekedése, abból indultak ki, hogy a gazdasági teljesítmény gyenge, a foglalkoztatás egy picit csökken, és a munkanélküliség emelkedik egy kicsit. MIndez indokolhatna egy alacsonyabb béremelkedési ütemet, de úgy néz ki, sokkal fontosabb szempont volt, hogy

a minimálbér és a garantált bérminimum jelentősen, 9, illetve 7 százalékkal emelkedett az év elején, és ez nem csak a minimálbéresekre nézve fontos. A vállalatok el szeretnék kerülni a bértorlódást, tehát a magasabb jövedelmi szinteken is jelentősen hozzá kell nyúlni a bérekhez és emelni kell

– hangsúlyozta a szakértő, hozzátéve: az is igaz, hogy a betöltetlen álláshelyek száma csökkent az elmúlt időszakban, ami esetleg csökkenthetné a béremelkedési kényszert. „De ha megnézzük a historikus átlagot, a jelenlegi 40-50 ezer üres álláshely azért nagyon soknak mondható. A szakképzett munkaerő hiánya miatt a cégeknek jelentősen növelniük kell a béreket” – mondta Hornyák József.

„Fontos elmondani, hogy

az átlagkeresetnél a dolgozók kétharmada kevesebb pénzt vihet haza, a dolgozók egyharmada pedig többet. Tehát az emberek nagyobb része valójában kevesebb pénzt keres, mint az átlagkereset.

Ebből a szempontból fontos a mediánbér, hiszen a mediánkeresetnél a dolgozók egyik fele, 50 százaléka kevesebbet, 50 százaléka pedig többet keres. A bruttó mediánbér 568 ezer forint volt júniusban, ami nettóban 395 ezer forintot jelentett. 10 százalék feletti emelkedésről beszélünk a mediánbér esetében. Habár a bruttó átlagkereset 700 ezer forint felett volt,

a bruttó mediánkereset bőven 600 ezer forint alatt van továbbra is, és ez az összeg írja le jobban, amennyit az átlagember keres,

amikor ránéz a pénztárcájára, miután megkapja a fizetését, akkor ennyiből gazdálkodhat. Tehát mindegyik adatot érdemes megnézni” – hangsúlyozta Hornyák József, a Portfolio elemzője az InfoRádióban.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Elemző: meglepetés, hogy ismét 10 százalék körül nőttek a bérek

ksh

bérek

keresetek

átlagkereset

hornyák józsef

medián bér

