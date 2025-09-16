ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.4
usd:
328.12
bux:
99877.82
2025. szeptember 16. kedd Edit
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Unsplash

A magyarok pont úgy fizetik a számlákat, mint az EU több polgára

Infostart / MTI

Az európai átlaggal szinte teljesen azonos a számlafizetési hajlandóság Magyarországon: a számlák 20 százalékát késve, 5 százalékát késve sem fizetik ki belföldön - közölte az EOS Csoport.

A pénzügyi szolgáltató felmérése alapján a belföldi magánszemélyek a határidő után átlagosan 18 nappal fizetnek, többségében anyagi okokból, kisebb részben feledékenységből vagy szándékosan. Az üzleti ügyfelek csúszása 20 nap, többségük a nem fizető ügyfeleit hibáztatja a saját elmaradásáért. Magyarországon a cégek átlagosan 32 napos fizetési határidőt szabnak, az európai átlag 31 nap.

A közlemény szerint a fizetési fegyelem befolyásolhatja a gazdaság növekedését vagy a munkahelyek biztonságát, az európai cégek 22 százaléka beruházást is halasztott már el ilyen okokból. A nem teljesítő banki hitelek aránya alacsony, de a vállalati likviditáskezelést próbára teszik a késések és az elmaradások,

ezért szükség esetén külső szakértő közreműködése javasolt.

Az EOS felmérése 2025. március 27. és május 14. között készült 11 európai országban. A kutatáshoz több mint 2200 vállalati döntéshozót kerestek meg online és telefonos adatfelvétellel.

Kezdőlap    Gazdaság    A magyarok pont úgy fizetik a számlákat, mint az EU több polgára

számla

eos csoport

számlafizetés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Resperger István a dróntámadásokról: ez nem hamis zászlós ukrán akció, hanem NATO-tesztelés

Resperger István a dróntámadásokról: ez nem hamis zászlós ukrán akció, hanem NATO-tesztelés

Minden jel arra utal, hogy a lengyelországi és a romániai drónincidensek nem hamis zászlós ukrán akciók voltak – mondta az InfoRádió Aréna című műsorának stúdiójában a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Biztonságkutató Központjának igazgatója. Resperger István ezredes szerint a NATO katonai szempontból elkövetett néhány hibát, politikailag viszont jól reagált az orosz provokációra. A teljes beszélgetést este 6 órától hallhatja.
VIDEÓ
Ukrajnai háború: Elfogy az ember, elfogy a pénz? Resperger István, Inforádió, Aréna
Változás a lakossági állampapírok piacán? Hoffmann Mihály, Inforádió, Aréna
Vetélytárs vagy eszköz a mesterséges intelligencia a kutatónak? Gulyás Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.17. szerda, 18:00
Dobrowiecki Péter
Lengyelország-szakértő, az MCC Magyar-Német Intézet kutatási vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Sokan nem hiszik el, ami a forinttal történik

Sokan nem hiszik el, ami a forinttal történik

Nagyot erősödött tegnap a forint, a dollárral szemben például három és fél éves csúcsra. A gyengülő dollár és a magas kamatkülönbözet egyaránt az erősödés mellett szól. A dollárral szemben 330 közelébe, míg az euróval szemben 390 alá erősödött a magyar fizetőeszköz. Ma európai bizalmi indikátorok, valamint amerikai kiskereskedelmi forgalom érkezik, ami igazán fontos. Ma is bomba formában van a forint, már 329 alatt az árfolyam a dollárral szemben és bőven 390 alatt az euróval szemben. Eközben az euró 4 éve nem volt ilyen a dollárral szemben.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elképesztő, mire készül az Északi Áramlat szabotázsának gyanúsítottja: mit fog lépni a bíróság?

Elképesztő, mire készül az Északi Áramlat szabotázsának gyanúsítottja: mit fog lépni a bíróság?

Egy ukrán férfi, akit az Északi Áramlat gázvezetékek elleni támadások koordinálásával gyanúsítanak, Olaszország legfelsőbb bíróságához fordul a Németországnak való kiadatása ellen.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'The bombing has been insane': Palestinians scramble to flee Israeli assault on Gaza City

'The bombing has been insane': Palestinians scramble to flee Israeli assault on Gaza City

Palestinians tell the BBC whole residential blocks have been levelled as the Israeli army ramps up its offensive in the city.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 16. 14:43
Majdnem külföldi kézbe került a magyar tejipari óriás
2025. szeptember 16. 14:03
Amerikai–brit összeborulás: új nukleáris aranykorba tartanak
×
×
×
×