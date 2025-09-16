A magyarok pont úgy fizetik a számlákat, mint az EU több polgára

A pénzügyi szolgáltató felmérése alapján a belföldi magánszemélyek a határidő után átlagosan 18 nappal fizetnek, többségében anyagi okokból, kisebb részben feledékenységből vagy szándékosan. Az üzleti ügyfelek csúszása 20 nap, többségük a nem fizető ügyfeleit hibáztatja a saját elmaradásáért. Magyarországon a cégek átlagosan 32 napos fizetési határidőt szabnak, az európai átlag 31 nap.

A közlemény szerint a fizetési fegyelem befolyásolhatja a gazdaság növekedését vagy a munkahelyek biztonságát, az európai cégek 22 százaléka beruházást is halasztott már el ilyen okokból. A nem teljesítő banki hitelek aránya alacsony, de a vállalati likviditáskezelést próbára teszik a késések és az elmaradások,

ezért szükség esetén külső szakértő közreműködése javasolt.

Az EOS felmérése 2025. március 27. és május 14. között készült 11 európai országban. A kutatáshoz több mint 2200 vállalati döntéshozót kerestek meg online és telefonos adatfelvétellel.