Fontos dologra figyelmeztet az adóhatóság

Az eltérés oka sokféle lehet: téves kitöltés, adminisztrációs hiba, egyszerű figyelmetlenség, de az adategyeztetés révén a NAV könnyen ki tudja szűrni a csalárd adózókat is. A hivatal célja most is az, hogy az okokra fény derüljön, és a vállalkozások önként és gyorsan javíthassák a hibás adatokat. Az érintettek a NAV Ügyfélportálján elérhető digitális kérdőív kitöltésével jelezhetik, ha már javították a hibát, de azt is, ha szerintük az eltérés nem valós - ismertette a NAV.

Az eljárás teljes egészében online zajlik, a vállalkozásoknak 15 napjuk van válaszolni a kérdéssorra. Aki ezt elmulasztja, akár 300 ezer forintos bírságra és egy későbbi, jóval időigényesebb revízióra is számíthat. Aki viszont együttműködik, szankció nélkül rendezheti a hibát.

A hivatal emlékeztet: az adategyeztetés jogintézménye idén indult, a számlaadatok és áfabevallások eltéréseit már többször is érintette.

A NAV kockázatelemzése ugyanis a beáramló hatalmas mennyiségű adat összefuttatásával hamar kideríti, ha valakinél nem egyeznek az online szolgáltatott, valamint a bevallásban szerepeltetett információk. A hivatal eddigi tapasztalatai szerint a vállalkozások döntő többsége együttműködik, kihasználja a lehetőséget, hogy büntetés helyett önként javítsa a hibákat.

Amikor pedig a hatósághoz különböző úton beküldött adatok összhangban vannak, az hosszabb távon a vállalkozások adminisztrációját egyszerűsíti, hiszen az adategyeztetések és adattisztítások révén pontosabb, gyorsabb és automatizáltabb szolgáltatások - például bevalláskiajánlások, validációk vagy adat-visszamutatások - válnak elérhetővé - közölte a NAV.