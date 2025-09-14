ARÉNA
Infostart.hu
2025. szeptember 14. vasárnap
Nyitókép: Infostart

Szigorral lépnek fel a palackvisszaváltásnál

Infostart

Országos vizsgálatot indított a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a hagyományos és az online kereskedelemben, hogy ellenőrizze a fenntarthatósággal kapcsolatos fogyasztóvédelmi szabályokat.

Fogyasztóvédelmi vizsgálat indult a fenntarthatósági gyakorlatokról - írja a 24.hu.

A vizsgálat két fő területre fókuszál:

Visszaváltási díj: Ellenőrzik, hogy a vállalkozások megfelelően tüntetik-e fel a visszaváltási díjat, és biztosítják-e a visszaváltás lehetőségét a teljes nyitvatartási időben.

Vizsgálják továbbá a hibás visszaváltó automaták esetén biztosított kézi átvételt és a fogyasztók egyértelmű tájékoztatását is.

Zöld állítások: A hatóság azt vizsgálja, hogy a termékeken és szolgáltatásokon feltüntetett „zöld állítások” – mint például a „környezetbarát” vagy „fenntartható” jelölések – valósak és igazolhatók-e.

A megalapozatlan állítások ugyanis megtévesztik a fogyasztókat és tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak minősülnek.

A vizsgálat a hagyományos és az online kereskedelmi felületekre egyaránt kiterjed.

