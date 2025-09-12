ARÉNA
2025. szeptember 12. péntek
On the picture there is a wallet held in hand with some Hungarian forint banknotes. Three ten thousand forint banknotes and one twenty thousand forint banknote. Altogether 50000 HUF. The background is black. This picture is color saturation enhanced.
Hasít a forint

Látványos feltámadást produkált a forint péntek délelőtt.

Nagyot erősödött a nap elején a forint, az euróval szembeni 391-es árfolyama visszatért a 2024 nyári szinthez – közölte az MBH Bank reggeli pénz- és tőkepiaci összefoglalójában.

Az elmúlt egy hétben a euró/forint árfolyam a 392–394 sávban mozgott, a mai napi erősödés a heti trendet folytatja – írta meg a Portfolio. A reggeli enyhe gyengülés után délelőtt jelentős erősödés volt megfigyelhető. Mindeközben a dollárral szemben is nagy a változás, a délelőtti 333 HUF/USD árfolyam két éves csúcsot jelentett.

Az elmúlt napokban a lengyel zlotyval, és a cseh koronával szemben szintén erősödött a forint. Kiemelték, a lengyel fizetőeszközzel szemben az erősödés a szeptember 10-i, orosz drónok általi légtérsértésnek is köszönhető. A zloty árfolyama az elmúlt egy évben nem volt olyan alacsony, mint most.

Továbbra is a globális kamatpályák és a befektetői hangulat határozzák meg leginkább a forint mozgását

– tette hozzá a Portfolio.

Emellett az MNB múlt héten üzenetet küldött a piacnak, hogy elkötelezett az óvatos monetáris politika és az árfolyamstabilitás fenntartása mellett. A világ fejlett országaiban egyre jobban árazzák a piacok a kamatcsökkentést, ez javítja a forint nemzetközi vonzerejét.

