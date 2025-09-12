Hasít a forint

Nagyot erősödött a nap elején a forint, az euróval szembeni 391-es árfolyama visszatért a 2024 nyári szinthez – közölte az MBH Bank reggeli pénz- és tőkepiaci összefoglalójában.

Az elmúlt egy hétben a euró/forint árfolyam a 392–394 sávban mozgott, a mai napi erősödés a heti trendet folytatja – írta meg a Portfolio. A reggeli enyhe gyengülés után délelőtt jelentős erősödés volt megfigyelhető. Mindeközben a dollárral szemben is nagy a változás, a délelőtti 333 HUF/USD árfolyam két éves csúcsot jelentett.

Az elmúlt napokban a lengyel zlotyval, és a cseh koronával szemben szintén erősödött a forint. Kiemelték, a lengyel fizetőeszközzel szemben az erősödés a szeptember 10-i, orosz drónok általi légtérsértésnek is köszönhető. A zloty árfolyama az elmúlt egy évben nem volt olyan alacsony, mint most.

Továbbra is a globális kamatpályák és a befektetői hangulat határozzák meg leginkább a forint mozgását

– tette hozzá a Portfolio.

Emellett az MNB múlt héten üzenetet küldött a piacnak, hogy elkötelezett az óvatos monetáris politika és az árfolyamstabilitás fenntartása mellett. A világ fejlett országaiban egyre jobban árazzák a piacok a kamatcsökkentést, ez javítja a forint nemzetközi vonzerejét.