Max Verstappen, a Red Bull holland címvédője a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Katari Nagydíjának időmérő edzésén a loszaili pályán 2023. október 6-án. A leggyorsabb köridőt Verstappen érte el, így ő indulhat az első rajthelyről az október 8-i futamon.
Nyitókép: MTI/EPA/Ali Haider

Új országban terjeszkedhet a Formula–1

Infostart

Egyre fontosabbak az ázsiai versenyhelyszínek.

Segítheti Thaiföld turizmusának újjáélesztését a Formula–1 versenyek országban történő megrendezése, és javíthat az ország nemzetközi megítélésén is – írta az Indexen szeptember 10-én megjelent elemzésében Szakáli Máté, a Neumann János Egyetem Eurázsia Központjának kutatója.

Az ország kormánya idén nyáron, június 17-én hagyta jóvá a futamok rendezésére beadott pályázatot, amely hozzávetőlegesen 415 milliárd forint értékű – jelentette korábban a Reuters. A pályázat sikere esetén Bangkok, a thai főváros 2028 és 2032 között minden évben rendezhetne utcai versenyeket.

„A következő két-három évben világszínvonalú versenyek lesznek Thaiföldön, amiről sosem gondoltuk volna, hogy megtörténhet Thaiföldön”

– fűzte akkor hozzá Jirayu Houngsub kormányzati szóvivő.

Az augusztus végén egyébként menesztett Paetongtarn Shinawatra miniszterelnök már márciusban egyeztetett a jogtulajdonos Formula One Group vezérigazgatójával, a csoport nyitottságot mutatott a thai pályázat iránt. Az ügyvivő turizmus- és sportminiszter szeptember 2-én megerősítette, a kormányzati változások nem befolyásolják a beadott pályázatot.

Az ázsiai versenyhelyszínek egyre fontosabbá válnak, a 2026-os idényben egyebek között Japánban, Kínában, Szingapúrban, és Azerbajdzsánban is tartanak futamokat. Egy sikeres pályázat ugyanakkor nem garantálja a sikeres megvalósítást, teszi hozzá a kutató. Malajziában a rendezvény iránti érdeklődés elmaradt a várakozásoktól, Szingapúrban viszont a 2008 óta megrendezett éjszakai utcai futamok azóta összesen 1,5 milliárd dolláros bevételt generáltak.

