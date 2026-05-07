2026. május 7. csütörtök Gizella
Egy kupac fehéres-szürkés zúzott kő.
Nyitókép: Unsplash

A teljes autópályát beborította a felborult kamion rakománya – képek, videó

A kavicsszállító teherautó a holládi lehajtónál szenvedett balesetet az M7-esen.

Közlekedési baleset történt szerda délután Hollád térségében: tűzoltók vonultak a helyszínre – számolt be róla a sonline.hu.

A zúzott követ szállító teherautó az oldalára borult, rakománya pedig beterítette a teljes Budapest felé vezető oldalt, illetve átszóródott belóle a másik oldalra is. Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (SVKI) csütörtöki közlése szerint a felborult járműnek ütközött egy másik kamion is, ami viszont a balesetet követően folytatni tudta az útját.

A Nagykanizsa felé vezető oldalra boruló kavics kárt tett egy személyautóban, amelynek kifolyt hűtőfolyadékát, valamint a kamion üzemanyagtartályából szivárgó gázolajt is felitatták a marcali hivatásos tűzoltók.

Az érintett útszakaszt annak megtisztításáig, valamint a kamion kerekeire állításáig lezárták, a forgalmat elterelték. A kamion vezetőjét a mentők kórházba szállították, a személyautó két utasa nem sérült meg.

A kavicsszállító teherautó felborulását a másik tehergépjármű fedélzeti kamerája videóra is felvette:

Három választást tartanak az Egyesült Királyságban – a szakértő szerint nagyon inog a miniszterelnök széke

Skóciában és Walesben parlamenti, Angliában tanácsi választásokat tartanak csütörtökön. Gálik Zoltán az InfoRádióban azt mondta, egyes előrejelzések szerint akár 2000 képviselői mandátumot is veszíthet a Munkáspárt, aminek komoly következményei lehetnek Keir Starmerre nézve is. A Budapesti Corvinus Egyetem docense beszélt arról is, milyen esélyei lehetnek az egyre népszerűbb, Nigel Farege vezette Reform UK-nak.
Hogyan alakítaná át az Akadémiát az új elnök? Pósfai Mihály, Inforádió, Aréna
A békét is túlélheti az iráni rezsim? Szalai Máté, Inforádió, Aréna
Milyen politikai kultúrát hoz az új parlament? Fodor Gábor, Inforádió, Aréna
 
Folytatja a csúcsdöntést a forint – mégis mi folyik itt?

Csütörtök reggel tovább gyengült a dollár a devizapiacokon az iráni béketárgyalások fejleményeinek hírére. A forint látványosan erősödött, a zlotyval szemben is két és fél éves csúcs közelébe húzott, míg az euróval szemben is újra rég nem látott erőt mutat a magyar deviza. Ez jól mutatja, hogy a mozgásban a nemzetközi dollárgyengülés mellett a Tisza Párt választási győzelméből táplálkozó bizalom is szerepet játszik.

Megdöbbentő fordulat az olajpiacon: ez az egyetlen megállapodás, ami végleg megváltoztathatja az energiaárak jövőjét

Mindkét meghatározó referenciaolaj árfolyama már szerdán is több mint 7 százalékot zuhant.

World Health Organization to give update on cruise ship hantavirus outbreak

Contact tracing is under way in multiple countries for passengers who left the MV Hondius before the outbreak was detected.

