A teljes autópályát beborította a felborult kamion rakománya – képek, videó

Közlekedési baleset történt szerda délután Hollád térségében: tűzoltók vonultak a helyszínre – számolt be róla a sonline.hu.

Az M7-esen felborult kamion és a kiszóródott rakománya.

A zúzott követ szállító teherautó az oldalára borult, rakománya pedig beterítette a teljes Budapest felé vezető oldalt, illetve átszóródott belóle a másik oldalra is. Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (SVKI) csütörtöki közlése szerint a felborult járműnek ütközött egy másik kamion is, ami viszont a balesetet követően folytatni tudta az útját.

A Nagykanizsa felé vezető oldalra boruló kavics kárt tett egy személyautóban, amelynek kifolyt hűtőfolyadékát, valamint a kamion üzemanyagtartályából szivárgó gázolajt is felitatták a marcali hivatásos tűzoltók.

Az érintett útszakaszt annak megtisztításáig, valamint a kamion kerekeire állításáig lezárták, a forgalmat elterelték. A kamion vezetőjét a mentők kórházba szállították, a személyautó két utasa nem sérült meg.

A kavicsszállító teherautó felborulását a másik tehergépjármű fedélzeti kamerája videóra is felvette: