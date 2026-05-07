Újra tanul járni a legendás magyar rádiós

„Másfél hónappal ezelőtt combnyaktörést szenvedtem. Hatalmasat estem, vittek is a kórházba, majd jött a műtét, és most, 90 évesen majdhogynem újra tanulok járni” – mondta a Blikknek adott interjújában Szilágyi János, hozzátéve: „mondanám, hogy így nem tudok teniszezni jó ideig, csakhogy már régóta nem játszom. Évekkel ezelőtt elengedtem ezt a gyönyörű sportot, ami az egyik szenvedélyem volt. Sajnos, az ember teste egy bizonyos kor után már nem engedelmeskedik. Szinte láttam magam kívülről, afféle nézőként, hogy egyre ügyetlenebb vagyok. Így aztán maradt a hosszabb-rövidebb séta, no, meg olykor a torna itthon. Szerencsére sem a korom, sem a combnyaktörés nem hátráltat abban, hogy írjak” – mesélte Szilágyi János.

Rengeteget unokázik A lánya Amerikában él, a fia két unokával ajándékozta meg, az egyik 20, a másik 8 éves. Többször is hangsúlyozta, mennyire imád velük lenni, mennyire szoros a kapcsolat közte és az unokák között.

A Pulitzer-emlékdíjas rádiós nevét mindenekelőtt a legendás Halló, itt vagyok! című műsor tette országosan ismertté, de később a televízió képernyőjén is láthatták a nézők olyan produkciókban, mint a Kávé habbal, a Kettesben és a Show-bálvány. Vetélkedőt is vezetett Senki többet? Harmadszor! címmel. Az elsők között volt, aki Fülén vett házat magának, hogy aztán a tündéri településre kövesse őt később Koós János és Bajor Imre.