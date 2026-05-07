A csúcsokat döntő forint jobb a régiós devizáknál – de meddig tarthat az erősödés?

Csütörtök reggel egészen 357-ig erősödött a magyar deviza az euróval szemben. Ez több mint négy éve nem látott csúcsot jelentett a forint szempontjából, utoljára 2022 februárjában volt ennél alacsonyabban az euró jegyzése – mondta Beke Károly, a Portfolio elemzője az InfoRádióban.

Az okok nagyjából ugyanazok, amik eddig az elmúlt hetekben:

a közel-keleti háborúval, illetve az amerikai–iráni helyzettel kapcsolatban az elmúlt napokban inkább megnyugtató hírek érkeztek. Úgy tűnik, van esély egy tűzszüneti megállapodásra, ami mindenképpen segítette a forint árfolyamát.

Ezzel párhuzamosan a dollár gyengült az euróval szemben, ez szintén kedvező a forint számára.

A hazai tényezők közül pedig érdemes kiemelni, hogy a befektetők továbbra is azt kezdik árazni, hogy az új kormány az európai uniós források legalább egy részét majd fel tudja szabadítani a következő hónapokban,

és ez jótékony hatással lehet a költségvetésre, illetve a gazdasági növekedésre. Nagyjából ezek azok a tényezők, amik most hajtják a forint árfolyamát – magyarázta az elemző.

A kérdésre, hogy várható-e további forinterősödés, és hogyan teljesített a forint a régiós devizákhoz képest, azt mondta:

az elmúlt napokban a forint egyértelműen felülteljesítette a régiós devizákat.

A régióban a román lej lógott ki leginkább, ott ismét politikai válság alakult ki a kormány megbukásával, és ez negatívan hatott a lej árfolyamára, ott volt egy jelentősebb gyengülés. A lengyel zloty és a cseh korona kisebb mértékben erősödtek, mint a forint, tehát a utóbbi egyértelműen felülteljesített. Egyébként ha az elmúlt egy hónapot nézzük, akkor talán az egész világon az egyik legjobban teljesítő deviza volt a forint – mondta az elemző.

Nehéz megmondani, hogy pontosan meddig tarthat a forint erősödése. „Egyelőre az európai uniós források kapcsán inkább a várakozások és a pozitív kilátások vannak beárazva, tehát

ha érkeznének pozitív hírek, például Magyar Péter brüsszeli útja olyan értelemben sikerrel zárulna, hogy sikerülne valamilyen kézzelfogható megállapodást felmutatnia, az mindenképpen tovább erősíthetné a forintot a következő hetekben.

Aztán az év második felében inkább a jövő évi költségvetés, illetve az idei költségvetés kiigazításával kapcsolatos hírek lehetnek meghatározók, illetve az, hogy a kormány tud-e egy olyan hiteles és megvalósítható euróbevezetési tervet letenni az asztalra, amit szintén nagyon várnak most a befektetők” – mondta Beke Károly, a Portfolio elemzője az InfoRádióban.

A cikk alapjául szolgáló interjút Sipos Ildikó készítette.