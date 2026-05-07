Örülhetnek a nem védett árasok – érdemes várni a tankolással

Vélhetően a forint erősödése is közrejátszik abban, hogy pénteken csökkenést tapasztalhatunk a hazai nagykereskedelmi piaci árakban mind a benzin, mind a gázolaj esetében.
Május 8-ától a benzin literenként bruttó 3 forinttal, a gázolaj pedig bruttó 10 forinttal kerül majd kevesebbe a hazai töltőállomásokon – közölte a holtankoljak.hu.
Az árváltozás a piaci árakat befolyásolhatja, de csak abban az esetben, amennyiben a kutak érvényesítik.
Csütörtökön azonban még az alábbi piaci átlagárakkal találkozhatunk:
- 95-ös benzin: 698 forint/liter
- gázolaj: 737 forint/liter
Védett árak:
- 95-ös benzin: 595 forint/liter
- gázolaj: 615 forint/liter
Mindez azt jelenti, hogy jelenleg a benzin piaci ára 103, míg a gázolajé 122 forinttal magasabb a védett áraknál.