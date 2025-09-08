ARÉNA
2025. szeptember 8. hétfő
Nyitókép: Getty Images

NAV: online is kérhető keresetkimutatás a hitelfelvételhez

Infostart / MTI

Szinte minden adóügy intézhető online, és valamennyi személyes információ lekérdezhető az adószámlától a foglalkoztatási adatokon keresztül a bevallásokig, digitálisan a NAV Ügyfélportálról (ÜPO) - hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

Az ÜPO a hitelkérelmezést is segíti online keresetkimutatás-szolgáltatásával, amely a magánszemélyeknek már hitelesített pdf-fájlként is elérhető az oldalon - emelte ki a NAV.

A kimutatás hitelesen tanúsítja a lekérdező magánszemély jövedelem- és járulékadatait 12 hónapra visszamenőleg, a munkáltató, illetve kifizető bevallásai alapján. A NAV aláírással hitelesített pdf-dokumentum néhány gombnyomással lekérhető, és tovább is küldhető a hitelintézeteknek - fűzte hozzá a hivatal

Az ÜPO-szolgáltatás Ügyfélkapu+- vagy DÁP-hozzáféréssel érhető el.

Bejelentkezés után a További ügyintézési lehetőségek/ Keresetkimutatás lekérdezése menüpontban. A csatlakozott hitelintézetek a lekérdezést követően, az "Elfogadás és továbbküldés" gomb megnyomásakor megjelenő listában szerepelnek - ismertették.

Emlékezettek arra is, hogy a NAV személyre szabható ügyintéző-felületén online nyomon követhető az adószámla, pár kattintással befizethető az adó, és visszaigényelhető a túlfizetés is. Mindemellett ellenőrizhetők a személyes információk, a bevallások és a bejelentett foglalkoztatási adatok is.

