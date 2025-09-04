ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.9
usd:
337.3
bux:
104462.87
2025. szeptember 4. csütörtök Rozália
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Frankfurt, 2018. szeptember 17.Az új 100 és 200 eurós bankjegyek bemutatása az Európai Központi Bank (EKB) frakfurti székházában 2018. szeptember 17-én. Az új bankjegyeket 2019. május 28-án bocsátják ki. (MTI/EPA/Armando Babani)
Nyitókép: MTI/EPA/Armando Babani

Súlyos döntés előtt áll az Európai Központi Bank: kinek kedvezzen és milyen áron?

Vendégszerző

1883-ban a Brooklyn Bridge megépítése milliók közlekedését könnyítette meg, ám ezért sokan óriási árat fizettek. Hasonló dilemmája van ma az Európai Központi Bank szakembereinek, akinek egyetlen kamatdöntéssel kellene eltérő inflációs folyamatokat kezelniük.

1883. május 24-én Manhattan és Brooklyn között olyan tömeg tolongott, mintha a világvége jött volna el. Pedig csak egy híd nyílt meg. Igaz, nem akármilyen, hanem a Brooklyn Bridge, amely akkoriban a mérnöki csúcsteljesítmény szimbóluma lett.

Ám hogy ez a monumentális szerkezet állva maradjon, bizony sokaknak a lábai rogytak meg. A híd alapjait hatalmas, víz alá süllyesztett fa dobozokban, úgynevezett caissonokban rakták le. Ezekben a munkások nap mint nap mélyre merültek, majd a nyomáskülönbség miatt gyakran szörnyű kínok között jöttek vissza a felszínre. Fejfájás, ízületi fájdalom, látászavar volt a dekompressziós betegség következménye. Legalább hárman haltak meg így, és összesen húsznál is több áldozatot követelt az építkezés.

A kérdés, amit akkoriban kevesen mertek feltenni, máig ott lebeg a levegőben. Vajon feláldozni húsz ember életét azért, hogy millióknak könnyebb legyen átkelni a folyón?

Kevésbé szélsőséges, ám hasonlóan nehéz dilemmával néz szembe ma az Európai Központi Bank. Csak épp a caisson helyett a kamatláb az, ami a dilemmát okozza.

Az ábra az észt, szlovák, ciprusi és finn inflációs ráták alakulását mutatja. Ezek az indikátorok évekig szinte tökéletesen mozogtak együtt. Az utóbbi egy évben azonban komoly divergencia látható.

Az infláció alakulása Észtországban, Cipruson, Finnországban és Szlovákiában.

Észtország és Szlovákia inflációja folyamatosan emelkedik, és már olyan magasságokban jár, mely egyértelműen meghaladja a jegybanki célt. Eközben Ciprus már deflációval küzd, és Finnország gyakorlatilag nullán álló drágulási üteme is csak elsőre tűnik jó hírnek.

A probléma az, hogy a monetáris politika olyan, mint egy híd, amelyet mindenkinek egyszerre kellene használnia. De míg az észt és a szlovák oldalon a híd forgalma túl nagy, és fékezni kellene, addig Cipruson és Finnországban inkább gyorsítani szeretnének. Az EKB viszont nem építhet két hidat, ugyanazzal a kamatlábbal kellene a két problémát kezelnie.

Ha a frankfurti bankárok csökkentenék a kamatot, Ciprus és Finnország fellélegezne. A növekedés beindulna, a gazdaság pezsegne, és felfelé indulhatnának az árak is. Csakhogy közben Észtországban és Szlovákiában az infláció még jobban elszabadulna. Ha viszont az EKB emeli a kamatszintet, akkor bár enyhülne az észt és szlovák inflációs láz, ám közben a ciprusi tengerparton és a finn tavaknál recessziós hullámokat vetne a gazdaság.

Ez a dilemmája minden valutaközösségnek. Hogyan lehet egyszerre kezelni a különböző országok ellentétes szükségleteit? A Brooklyn Bridge története megtanítja nekünk, hogy a mérnöki sikerek ára néha jelentős emberi szenvedés. Az EKB jelenlegi helyzete pedig arra figyelmeztet, hogy a makroökonómiai elegancia ára egyes esetekben társadalmi feszültség lehet.

A legnagyobb kérdés, amit most sem merünk nyíltan feltenni, úgy hangzik, hogy vajon megéri-e néhány ország recessziója mások inflációjának megfékezéséért? Hogy a kérdésre mi a válasz, azt szeptember 11-én fogjuk megtudni.

A cikk szerzője Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője, a BCE egyetemi docense

Kezdőlap    Gazdaság    Súlyos döntés előtt áll az Európai Központi Bank: kinek kedvezzen és milyen áron?

infláció

ekb

kamatcsökkentés

brooklyn híd

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Elstartolt az Otthon Start program, itt vannak a részletek. Panyi Miklós, Inforádió, Aréna
Mi lesz az ELTE útja az európai egyetemi elitbe? Darázs Lénárd, Inforádió, Aréna
Német válaszutak: a menekültkérdéstől a sorkatonaságig. Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.05. péntek, 18:00
Vasas Gábor
a HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Zelenszkij belengette a háború lehetséges lezárását, utolsó esélyt kap Moszkva – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Zelenszkij belengette a háború lehetséges lezárását, utolsó esélyt kap Moszkva – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Lehet, hogy az ukrajnai háború valóban a „koreai forgatókönyvhöz” hasonlóan ér majd véget, vagyis békeszerződés és a konfliktus rendezése nélkül befagynak a frontvonalak - mondta el Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a francia Le Point napilapnak. Donald Trump amerikai elnök hamarosan felhívja majd Vlagyimir Putyint, hogy megtudja, „merre megyünk” az ukrajnai háború lezárásával kapcsolatosan – idézi az amerikai vezetőt a Guardian. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kvíz: Akkor is jól megy a földrajz, ha álmodból keltenek fel? Mutasd, mit tudsz a világ fővárosairól!

Kvíz: Akkor is jól megy a földrajz, ha álmodból keltenek fel? Mutasd, mit tudsz a világ fővárosairól!

A Pénzcentrum legújabb földrajz kvízében arra vagyunk kíváncsiak, mennyire ismered a világ országának fővárosait - vigyázat, csak egy valódi profi tudja az összes helyes választ!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
All Lisbon funiculars suspended for inspection after crash that killed at least 16

All Lisbon funiculars suspended for inspection after crash that killed at least 16

The company operating the capital's funiculars says it's investigating claims the vehicle was given the all-clear on the day of the crash.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 4. 17:32
Nagy Márton kijelölte az irányt
2025. szeptember 4. 17:20
Ha jót akar magának, még péntek előtt álljon meg tankolni
×
×
×
×