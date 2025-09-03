ARÉNA
Globe and stack with coins. Money makes the world go round. Double exposure of graph and rows of coins for finance and business concept. financial investment. Abstract finance background.
Nyitókép: Jinda Noipho/Getty Images

Zsugorodó növekedés, likviditási kockázat - veszélyben lehet a magyar gazdaság az IMF jóslata szerint

Infostart

Egy pesszimista forgatókönyvet jelentetett meg a Nemzetközi Valutaalap friss elemzése abban az esetben, ha az amerikai-kínai feszültségek újabb vámemeléseket eredményeznek. Magyarországon két év alatt összesen 2 százalékponttal lehetne alacsonyabb GDP-növekedés, ha a negatív kockázatok teljesülnének.

A Nemzetközi Valutaalap publikálta aktuális felülvizsgálatát Magyarország GDP előrejelzéséről. A Portfolio cikke szerint a szervezet elsősorban a költségvetés helyzetét látja kockázatosnak, de a következő öt évben nem számolnak érdemi hiánycsökkenéssel. A szakértők szerint 2025-ben 0,7 százalékkal bővülhet a magyar GDP, majd ez 2026-ban 2 százalékkal gyorsulhat, ugyanakkor az előrejelzésben lefelé mutató kockázatok is szerepelnek.

Az egyik ilyen kockázat lehet a vámháború. Az elmúlt hónapokban az Egyesült Államoknak több kereskedelmi partnerrel sikerült már megállapodnia, azonban nem múlt el teljesen a fenyegetés. Az IMF még áprilisban a World Economic Outlook kiadványában vázolt fel egy alternatív forgatókönyvet. Köztük szerepel, hogy

  • az amerikai kormányzat az adócsökkentési és munkahelyvédelmi törvény alapján további terheket vetne ki, ami a megemelt adók, beruházási kiadások a GDP 11 százalékát tehetnék ki 2025-2034 között.
  • Az alternatív forgatókönyv szerint Európa termelékenységének alacsonyan ragadása öt év alatt évi 0,2 százalékpontos visszaesést jelentene a termelékenységben.
  • A vámháborúval kapcsolatban azt jósolják, hogy az amerikai fenyegetésekre válaszul más országok is hasonló terheket jelentenek be, így az amerikai-kínai kereskedelmet további 50 százalékos vám terheli majd.

A magyar hatás: kiugró költségvetési hiány, likviditási kockázat

A feltevések teljesülése esetén a magyar GDP 2 százalékkal lenne alacsonyabb a 2026-os alappályához képest. Ez azt jelenti, hogy a növekedés idén 1,2 százalékponttal, 2026-ban pedig 0,8 százalékponttal lehetne alacsonyabb. Vagyis ebben az évben 0,8 százalékkal zsugorodna a magyar gazdaság, míg jövőre mindössze 1,2 százalékos növekedés lenne a reális.

A szakértők becslése szerint a stressz forgatókönyv esetében 2030-ig a GDP mintegy egy százalékával lenne magasabb a költségvetési hiány minden évben, mint az alappályán. Vagyis az eredetileg becsült 4,7-4,4 százalékos deficit 5 százalék fölé kúszhatna. Közben a GDP-arányos adósságráta 5 százalékponttal leenne magasabb és meghaladná a 80 százalékot. A magasabb hiány nagyobb forrásbevonási szükségletet is jelentene, ami akár likviditási kockázatot is hordozhat.

A szükséges költségvetési kiigazítás szerkezetét illetően az IMF általánosságban azt javasolja, hogy hiteles középtávú költségvetési csomagra lenne szükség, melyben a lakosságnak nyújtott állami támogatásokat célzottabbá tenné. Ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy ez a forgatókönyv alapvetően pesszimista, mivel megszületett a megállapodás az Európai Unió és az Egyesült Államok között a vámokról.

