2025. szeptember 1. hétfő
Nyitókép: Pixabay

Orbán Viktor: elindult, startolj rá!

Infostart

Elindult az Otthon Start program – emlékeztet közösségi oldalán a miniszterelnök.

Orbán Viktor az Otthon Start kapcsán úgy fogalmaz: ez Magyarország történetének legegyszerűbb és legkönnyebben igényelhető lakás- és házvásárlási támogatása. „Nem csoda, hogy megmozdult az ország. Azért csináljuk, hogy Magyarországon mindenkinek lehessen saját otthona” – írta.

„Nem bérlakás, nem albérlet, saját otthon! Startolj rá!” – zárul a kormányfő bejegyzése.

Mint megírtuk, már igényelhetők a maximum 3 százalékos kamatozású, államilag támogatott, fix törlesztőrészletes hitelek: szeptember 1-jén elindult az Otthon Start Program. Kijöttek a banki ajánlatok, és van 3 százalékos alatti kamatozású is.

A kormány várakozása szerint a következő öt évben akár 50 ezer új lakás is épülhet az Otthon Start Program lakására.

