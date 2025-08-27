Németországban egyre jobban felpörög a fergyvergyártás

Az ünnepélyes megnyitón Boris Pistorius német védelmi és Lars Klingbeil pénzügyminiszter mellett Mark Rutte NATO-főtitkár is részt vett.

Armin Papperger cégvezető a gyáravatón azt hangoztatta, hogy 2027-ig fokozatosan akár évi 350 ezer darabra is növelhetik a 155 milliméteres lövedékek gyártását. Hozzátette, hogy más üzemekkel közösen így 2027-re elérhetik az évi 1,5 millió lőszert is, ami nagyjából a duplája a jelenleg előállított mennyiségnek.

Great visit to the new Rheinmetall artillery plant in Unterlüß with Armin Papperger, @LarsKlingbeil, Boris Pistorius & SACEUR Gen. Grynkewich.

Defence industry across Europe & North America matters more than ever. As we invest more in defence we also need to ramp up production.… pic.twitter.com/dqVyqhudsA — Mark Rutte (@SecGenNATO) August 27, 2025

A düsseldorfi székhelyű vállalat az ukrajnai háborúban sürgősen szükséges tüzérségi lőszertípus legnagyobb nyugati gyártója. Saját adatai szerint körülbelül 500 millió eurót fektetett be az új üzembe, valamint egy másik, jövőre induló gyárba, amely rakétamotorokat fog előállítani.