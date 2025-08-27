ARÉNA
2025. augusztus 27. szerda Gáspár
Accountant or banker calculate the cash bill.
Nyitókép: Getty Images/seksan Mongkhonkhamsao

Így változhatnak januártól a kkv-szektor szereplőinek adóterhei

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

A hazai kis- és középvállalkozások (kkv) adóterheinek csökkentésére, valamint adóegyszerűsítésre tett javaslatokat a kormánynak a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Ezek leghamarabb 2026. január 1-től léphetnek hatályba, ha a kormány, majd az Országgyűlés is elfogadja – mondta az InfoRádióban az MKIK főtitkárhelyettese.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a kkv-szektor legkisebb szereplői érdekében két intézkedést javasol. Egyrészt az átalányadózók költséghányadát 40-ről 50 százalékra emelné, hogy az általányadósoknak csak minden második forint után kelljen adót fizetniük – magyarázta az InfoRádióban Kerékgyártó Gábor, kiemelve: elfogadás esetén 200 ezer egyéni vállalkozó befizetendő adója csökkenne.

A másik, szintén az önfoglalkoztatókhoz kapcsolódó javaslat egy régóta az adórendszerbe ragadt „furcsa” szabály, a szociális hozzájárulási adó 112,5 százalékos szorzójának a kivezetését célozza. A már növekedésnek indult vállalkozásoknak a kisvállalati adó (kiva) bővítését kérik – tette hozzá az MKIK-főtitkárhelyettes. Jelenleg a kivába legfeljebb 50 fő létszám és 3 milliárd forintos árbevétel alatt lehet belépni, bennmaradási korlátként pedig 100 fő és 6 milliárd forint érvényes.

Hogy az adóegyszerűsítésekből-adókönnyítésekből mikor lehet realitás, Kerékgyártó Gábor elmondta: a kormány a kamara megújult vezetésével tavasszal kötött egy ötéves átfogó együttműködési megállapodást, amelyben ezeket az irányokat már rögzítették, jelenleg pedig egyeztetéseket folytatnak az illetékes Nemzetgazdasági Minisztériummal.

A szakember hozzátette: igaz, ha a kormány adót csökkent, akkor az bevételcsökkenést is jelent, az MKIK számításai szerint a javaslataikat azonban „elbírja” a gazdaság. A segítség révén viszont a kisvállalkozások plusz gazdasági teljesítményt is hozhatnak. „Az adóintézkedések jellemzően évfordulóval lépnek életbe, így az MKIK javaslatai legkorábban 2026. január 1-jén élesedhetnének, ha sikerül róluk megállapodni, és a parlament is megszavazza” – mondta a főtitkárhelyettes.

