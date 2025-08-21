Adatok: már van, amiben a kínai márkák kenterbe verik a konkurenciát a használtautó-piacon

A 2025-ös év első hét hónapjában tovább erősödött a kínai autómárkák jelenléte a magyar használtautó-piacon – derült ki a hasznaltauto.hu adataiból. Az érdeklődések száma látványosan nőtt, miközben új szereplők is megjelentek a toplistán: a Chery-csoporthoz tartozó Omoda és a Jaecoo a semmiből tört az élmezőnybe. A MG ZS modell iránti kereslet több mint megháromszorozódott, a BYD pedig három különböző modellel is befurakodott a legnépszerűbb kínai típusok közé.

A hasznaltauto.hu üzletágvezetője az InfoRádióban azt mondta, az Omoda 5-ös és a Jaecoo 7-es modellje úgy végzett a népszerűségi listán a negyedik, illetve az ötödik helyen, hogy tavaly sokan még talán nem is tudtak róla, hogy léteznek egyáltalán ilyen autók. Koralewsky Márk úgy fogalmazott, a kínai autómárkák viszonylag fiataloknak számítanak Magyarországon, az átlagéletkoruk jóval alacsonyabb, mint más használt autóké. A Jaecoo 7-es például még egyéves sincs, mégis bekerült a top tízbe. A legidősebb modell egyébként a MG EHS az első tíz között, a maga 2,6 éves átlagéletkorával.

A fent említettekkel ellentétben a BYD az egyik legismertebb kínai márka idehaza, ezért is került fel három elektromos modellel a tízes listára.

Kiemelt modelljük a Seal, amelynél 2025-ben csaknem 250 százalékos volt a növekedés az érdeklődések számában az előző évhez képest.

A Seal használt autó átlagára itthon 16,6 millió forint, ezzel ez a modell a legdrágább a top tízben. A BYD még az Atto 3 (kiskategóriás) és a Dolphin (középkategóriás) nevű modellel képviselteti magát a legnépszerűbb használt autók között.

Koralewsky Márk kiemelte: mivel a kínai használt autók többsége meglehetősen fiatal, megítélése szerint még el kell telnie viszonylag több időnek, hogy a megbízhatóságukkal kapcsolatban releváns, hiteles megállapítást lehessen tenni. Ezzel együtt úgy véli,

a kínai márkák dizájnban, „szemrevételezési minőségben” és ár-érték arányban is a top szegmensben vannak, miután egyértelműen sokat fejlődtek az elmúlt években.

Azt gondolja, kifejezetten a kínai autók malmára hajtja a vizet, hogy a fejlesztési és a modellfrissítési gyorsaságban „kenterbe verik” az európai és a japán versenytársakat. A kínai autók már itthon is egyre inkább erősítik a rendkívül népszerű elektromos és hibrid kínálatot, belsőégésű változatuk viszont nagyon kevés van. Koralewsky Márk megjegyezte: a kínai gyártók, vállalatok nagyon intenzív kampányt is folytatnak, illetve rohamos ütemben fejlődik az országos kereskedőhálózata ezeknek a márkáknak.