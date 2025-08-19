ARÉNA
2025. augusztus 19. kedd
Külföldi tb-jogviszonnyal csak így igényelhető az Otthon Start fix 3 százalékos lakáshitel

Infostart

A szeptembertől induló fix 3 százalékos lakáshitelhez legalább 2 éves társadalombiztosítási (tb) jogviszony igazolása szükséges. Alapvetően magyarországi, de a külföldön dolgozók sincsenek teljesen kizárva a hitelprogramból.

A money.hu szakértői összefoglalták, hogy a külföldi tb-jogviszony milyen feltételekkel fogadható el a fix 3 százalékos lakáshitel igénylésénél.

Kétéves külföldi tb-jogviszony: az utolsó félévet szigorúbban veszik

A tb-jogviszony minimum 2 éves időtartamát – elvárások szempontjából – két szakaszra oszthatjuk. Az elfogadható tb-jogviszonyok köre ugyanis némileg eltér: szigorúbb a hitelkérelem benyújtásának időpontjára és az azt megelőző 180 napra (kb. fél évre) vonatkozóan, mint a 180 napot megelőző időszakra (1,5 évre).

A kölcsön igénylését megelőző 180 napos időtartamra ugyanis csupán az alábbi külföldi tb-jogviszonyok fogadhatók el:

  • munkavégzés Magyarországon, de valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet számára
  • ingázás Magyarországról valamelyik szomszédos országba a munkavégzés helyére, és legalább 2 éve állandó lakóhely Magyarországon.

Jó hír, hogy akinek ettől eltérő külföldi tb-je van, részben az is beleszámíthat az elvárt jogviszonyba. A money.hu szakértői 4 gyakori élethelyzetet vizsgáltak meg, hogyan fogadható el a külföldi tb a szeptembertől induló kedvezményes hitelhez.

1. Magyarországi munkavégzés, külföldi munkáltató

Ha a tényleges munkavégzés helye Magyarország, de valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet számára (=külföldi munkáltatónak) történik, akkor az külföldi tb-jogviszonyt eredményez. Ez a jogviszony – tekintettel a Magyarországon történő munkavégzésre – a fix 3 százaléks lakáshitel igényléséhez megfelelő a kérelem benyújtásakor és végig az azt megelőző 2 évben is.

2. Ingázóként külföldön

A szomszédos országokba ingázók külföldi tb-jogviszonya csak akkor lehet megfelelő a fix 3 százalékos hitelhez, ha az alábbi előírások együttesen teljesülnek:

  • Állampolgárság: Magyar állampolgárok vagy azok a személyek, akiket az Otthon Start jogszabály külön megemlít.
  • Bejelentett lakóhely: Legalább 2 éve fennálló magyarországi bejelentett lakóhellyel kell rendelkezni, amit lakcímkártyával, egyéb elektronikus igazolással vagy azzal egyenértékű, külföldi hatóság által kiállított okirattal kell igazolni.
  • Területi hatály: Csak Magyarországgal határos, szomszédos államban bejelentett, igazolt foglalkoztatási jogviszony fogadható el.

Ezekkel a feltételekkel tehát az ingázók igényelhetik a fix 3 százalékos lakáshitelt külföldi tb-jogviszony igazolással is.

3. Külföldi, de nem határmenti országban történő munkavégzés

A külföldi munkavégzés alapján keletkezett tb-jogviszony a hitelkérelem benyújtásakor és az azt megelőző 180 napban nem vehető figyelembe.

Mi lehet a megoldás? Aki az igénylést megelőző fél évben magyarországi keresőtevékenységet igazol (vagy ingázóként megfelelő tb-jogviszony igazolást nyújt be), akkor az ezt megelőző 1,5 éves külföldi tb-jogviszony is beszámítható.

4. Tanulmányok külföldi felsőoktatási intézmény nappali tagozatán

A külföldi felsőoktatási intézmény nappali tagozatán végzett tanulmányok időszaka a hitelkérelem benyújtásakor és az előtte lévő 180 napba nem számítható be, de az azt megelőző 1,5 évbe igen. A hiteligénylés előtti fél évben tehát szükséges lesz magyarországi (vagy ingázóként külföldi) tb-jogviszony igazolása.

Külföldi tb-jogviszony igazolása és számítása

  • A különböző, egymást követő jogosultsági időszakok összeadhatók, és a jogosultsági időszakot folyamatosnak kell tekinteni, ha abban egybefüggően legfeljebb 30 nap megszakítás van.
  • A megszakítások időtartama a teljesítendő 2 éves jogosultsági időszakba nem számít bele.
  • A külföldi tb-jogviszonyról az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított, 30 napnál nem régebbi igazolást és annak hiteles magyar nyelvű fordítását kell benyújtani.

