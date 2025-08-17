Olasz nyaralás: egyes helyeken már korlátozzák a létszámot

ARÉNA
2025. augusztus 17. vasárnap Jácint
Cinque Terre Olaszország Manarola
Nyitókép: Pixabay

Olasz nyaralás: egyes helyeken már beavatkoznak, ha túl sokan vannak

Infostart / InfoRádió - Rozgonyi Ádám

Bár drágább lett Olaszország, de olyan kultúrkincsekkel rendelkezik, amely miatt az utazás túlmutat egy tengerpari vakáción, ezért továbbra is népszerű az európai, valamint a tengerentúlról érkező turisták körében is – mondta az InfoRádióban Kiss Róbert Richard turisztikai szakértő. Körkép.

Az európai utazási kedv töretlen; Olaszország népszerű üdülőhelyei megtelnek, sokan pihennek a tengerparti részeken. Mint Kiss Róbert Richard turiszikai szakértő az InfoRádióban elmondta, Olaszországban annyi idegenforgalmi látnivaló van a tengerpartokon kívül is, hogy nem véletlen az, hogy idén is rengeteg turistát fogadnak nemcsak Európából, hanem szerte a nagyvilágból.

"Bőven van vendég, és bár reprezentatív adatom jelenleg nincs, a sokaság láttán az látszik, hogy jó lesz a mostani szezon. Vannak kifejezetten kedvelt területek, Bibione, Caorle, Jesolo vidéke, Rimini térsége. És rengetegen utaznak a »csizmába« Magyarországról, Bari környékére, amióta van fapados járat, azóta Otrantó és Gallipoli is magyar szótól is hangos" – sorolta.

Hozzátette, a toszkán területeket is sokan felfedezik Magyarországról, ezen kívül divatos lett a Cinque Terre bájos kis vidéke La Spezia környékén, valamint Nápoly és Pompeii. A szigetek közül Capri mellett Szicília is népszerű, oda is sok vendég megy.

Európai viszonylatban szerinte Franciaország és Spanyolország mellett Olaszországba megy a legtöbb turista idén is. Kérdés persze, hogy az áremelkedésnek mennyiben lehet visszatartó ereje – egyes számítások szerint egy kétgyermekes család esetében több mint 6500 euróba is belekerül egy hét tengerparti nyaralás. Kiss Róbert Richard szerint valóban megnőttek az árak Olaszországban, drágább, mint Magyarország vagy Horvátország, és vannak kifejezetten költséges helyek, így például Genova, Viareggio környékén van szálláshely, ahol nagyon mélyen a pénztárcába kell nyúlni.

Rimini és környéke szintén kicsit drágább, Caorle és Bibione talán olcsóbb a szakértő szerint, Franciaország felé közelítve pedig exponenciálisan drágulnak bizonyos szolgáltatások. De szerinte olyan sok a látnivaló, olyan nagy az e miatti vonzerő, hogy az ország meglátogatása "túlmutat egy tengerparti vakáción".

Túlturizmus

Árnyoldal viszont az úgynevezett túlturizmus, vannak olyan területek, ahol valóban megtelnek a belvárosi részek.

"Velencében például a karnevál idején szinte csak oldalazva tudunk mozogni, de Gallipoli vagy Otranto is annyira megtelik a nyári időszakban, hogy még olyan szabályokat is kellett hozni, hogy a turisták például fürdőruhában ne menjenek be közhivatalokba, és bizonyos területeken pedig szólnak, hogyha már túl sokan akarnak ott tartózkodni."

A Cinque Terrén még a parkolási szisztémát is megváltoztatták, és most már le kell sétálni gyalog, ha meg akarjuk csodálni a mesés településeket.

"Úgyhogy arra azért mindenképpen ügyelni kell, hogy ha népszerű úti célra utazunk Olaszországban, akkor nem leszünk egyedül" – figyelmeztetett.

Gazdaság    Olasz nyaralás: egyes helyeken már beavatkoznak, ha túl sokan vannak

turizmus

utazás

olasz

nyár

kiss róbert richard

