Nyitókép: Pixabay

Máris a top százban a ChatGPT a világ legértékesebb márkái között

Infostart

Az Apple, Google, Microsoft hármasa vezeti a listát.

Idén már negyedszer egymás után áll az Apple a világ legértékesebb márkáinak az élén. A Kantar Millward Brown médiapiaci kutatóvállalat "BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands" felmérése szerint az Apple márkaértéke 1300 milliárd dollár, 28 százalékkal emelkedett egy év alatt.

Tavalyhoz hasonlóan idén is második a listán a Google, amelynek értéke 25 százalékkal, 944,1 milliárd dollárra nőtt. A harmadik a Microsoft Corp. 884,8 milliárd dollárra (+24 százalék), a negyedik pedig az 50 százalékkal, 866,1 milliárd dollárra dráguló Amazon.com Inc.

Az ötödik a Nvidia Corp., értéke mintegy 150 százalékkal, 509,4 milliárd dollárra ugrott. A hatodik a listán a Facebook, a hetedik pedig az Instagram 300,7 milliárd, illetve 229 milliárd dolláros értékkel. A McDonald's Corp.-t, amelynek a márkaértéke 0,4 százalékkal, 221 milliárd dollárra csökkent, a tavalyi ötödik helyről a nyolcadik helyre csúszott le.

Az Oracle Corp. a kilencedik, márkaértéke 48 százalékkal, 215,35 milliárd dollárra nőtt, a tizedik pedig a Visa Inc 213,35 milliárd dollárral (+12,9 százalék).

Az Nvidia mellett az elmúlt évben a legjelentősebb értéknövekedést (több mint kétszeresét) a kínai Huawei (64,7 milliárd dollár, 39. hely) és Xiaomi (21,9 milliárd dollár, 96. hely), valamint az amerikai VMware Inc. (47 milliárd dollár, 55. hely) érte el .

A top 100-ba frissen bekerült márkák közül a ChatGPT a 60. helyre került (43,6 milliárd dollár) a Stripe a 85. (26,1 milliárd dollár), a Chipotle Mexican Grill pedig a 86. (ugyancsak 26,1 milliárd dollár).

A Top 100 együttes márkaértéke rekordszintre, 10 777 milliárd dollárra emelkedett.

A világ legdrágább márkáinak Brandz Top 100 rangsorát a Kantar ügynökség 2006 óta állítja össze. Figyelembe veszi a vállalatok pénzügyi teljesítményét és mintegy 4,5 millió fogyasztó visszajelzéseit.

