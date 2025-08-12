Lépni kell, különben jó eséllyel örökre befellegzik egy kedvelt hazai gyümölcsnek

A kajszibarackra nagy igény van itthon, ezért a termésbiztonság és a termesztés gazdaságossága érdekében a jövőben a hazai gyümölcstermesztés átfogó újraszervezésére van szükség. A szakértők, köztük a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, valamint a termelők együttműködésével már idén elindult egy átfogó kutatás-fejlesztési projekt – összegezte a MATE Kertészettudományi Intézetének tudományos munkatársa. Mendel Ákos kiemelte, idén olyan súlyos kárt szenvedtek az ültetvények a tavaszi virágzáskor, hogy

a termőterületek nagy részén a termés 70-95 százaléka teljesen megsemmisült.

Mint mondta, idén sokadik éve tapasztalják, hogy a tavaszi időjárás nagyon kellemetlen helyzetbe hozza a gazdákat, és ez kifejezetten igaz a kajszi- és az őszibarack, illetve a korai virágzású cseresznyefajtákat termelő gazdákra, ugyanis a késői fagyok nagyon nagy károkat tudnak okozni az említett kultúrákban, és ez sajnos idén is megtörtént. Ezért szükségesnek tartaná a tavaszi fagyoknak és az egyéb időjárási tényezőknek történő kitettség csökkentését.

Ha teljesen elkerülni nem is lehet, megfelelő fajta- és termőhelyválasztással, technológiai elemekkel nagyban csökkenthető – tette hozzá. Meglátása szerint

későn virágzó, jó fagytűréssel rendelkező gyümölcsfajtákat kell találni és használni, nagy figyelmet fordítva a jó áruminőségre és mennyiségre.

Mendel Ákos azt is közölte, hogy az igazi kihívás az optimális termőhelyek megtalálása. Magyarországon a jelenleg meglévő kajsziültetvényeknek nagyjából a 35-40 százaléka Pest vármegye déli részén, valamint Jász-Nagykun-Szolnok és Bács-Kiskun vármegyében található, tehát kifejezetten az alacsony tengerszint feletti magasságú területeken, amelyek jobban ki vannak téve a késő tavaszi fagyoknak. Ezzel szemben a másik 60-65 százalék az Északi-középhegységben, a Somogyi-dombságon és az egyéb magasabban fekvő vidékeken található, ahol jobban produkálnak egy fagykárral sújtott évben.

Azt, hogy a termelés átgondolására szükség van a gyümölcságazatban, az MBH Bank második negyedéves agrártrend indexe is alátámasztja. E szerint ugyanis jelenleg a hazai agráriumban a gyümölcstermesztők látják a legpesszimistábban saját helyzetüket.