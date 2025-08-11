ARÉNA
Vibratory asphalt roller compactor compacting new asphalt pavement. Road service repairs the highway
Nyitókép: Andrey Grigoriev/Getty Images

Így valósulhat meg az ország legdrágább gyorsforgalmi útja

Infostart

Részben magántőkéből valósulhat meg az M100-as gyorsforgalmi út, amely az M1-est köti majd össze Esztergommal. A beruházás költsége elérheti az 500 milliárd forintot, a közbeszerzést jövőre írhatják ki.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium közlése szerint előzetes egyeztetések zajlanak az M100-as gyorsforgalmi út, az M1-es autópálya és Esztergom közötti összeköttetés megvalósításáról és lehetséges finanszírozási módjairól – írja a vg.hu. Lázár János miniszter jelezte, hogy a beruházásba magántőkét is bevonnának. A közbeszerzési eljárás kiírását 2026-ra tervezik, a kivitelezés pedig jövő év végén indulhat.

Az M1–M100 csomópont építése a Magyar Koncessziós és Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) koncessziós feladata, de maga az M100-as út nem része a jelenlegi koncessziós szerződésnek. Utóbbi építését korábban már meghirdették: a 32 kilométeres szakasz 335 milliárd forintos költséggel, két ütemben valósult volna meg, a kormány azonban 2022 tavaszán a beruházási stop miatt elhalasztotta.

A mostani tervek szerint a közbeszerzést három szakaszra bontják, amelyek egyenként és együttesen is elnyerhetők. A költségek becslések szerint elérhetik az 500 milliárd forintot, mivel az út több völgyhidat és alagutat tartalmaz, és a Budai-hegységen halad át.

A tárcavezető korábban más gyorsforgalmi utaknál is jelezte a magántőke bevonásának lehetőségét, például az M86-os Körmend–Szombathely és az M87-es Szombathely–Kőszeg szakaszoknál. Az M100-as ügyében idén év elején történt előrelépés, amikor a piaci konzultációra a Duna Aszfalt jelentkezett.

A beruházás a helyiek szerint indokolt, mivel a térségben jelentős a kamionforgalom, de korábban heves lakossági tiltakozás volt az eredetileg tervezett útvonal miatt, amit a lakóövezetek közelébe terveztek.

