Egy százalék alá vitte a növekedési várakozását 2025-re az Erste

A pénzintézet makrogazdasági szakértői januárban még kétszázalékos bővülést vártak, ezt módosították most 0,8 százalékra. Nagy János a változtatás elsődleges okaként a gyengén sikerült első negyedévet említette, mert már ez önmagában lerontotta az idei növekedési esélyeket, de közrehatottak a vámháború eddigi és várható hatásai, valamint a második negyedév már ismert adatai miatt is lényegesen mérsékeltebb lehet a növekedés.

Az Erste makrogazdasági elemzője úgy véli, továbbra is a háztartások fogyasztása lehet a növekedés motorja 2025-ben, amit a reálbér-emelkedés tart fenn, és abban is reménykednek, hogy a most már éves szinten is megmaradó visszaesés a beruházásoknál megáll, és jelentős pozitív hatást várnak attól, hogy a feldolgozóiparban most megvalósuló nagyberuházások elkezdenek termelni,

A bank elemzői problémaként észlelték, hogy az akkumulátorgyártásban van egy piaci átrendeződés, a dél-koreai helyett a kínai gyártást részesítik előnyben az akkumulátorvásárlók, és Magyarországon dél-koreai gyártóüzemek vannak. „Ez egy nemrég megfejtett puzzle-részlet volt: az itthoni akkugyártók egymástól vehetik el a teret a piacon” – tette hozzá Nagy János, ám hangsúlyozta, az általános bizonytalanság a legnagyobb probléma. „Az egyébként sem kifejezetten erős európai konjunktúrára még érkezett a vámháború okozta bizonytalanság, és ez összességében a beruházások elhalasztását és a tőke visszavonulását okozza a befektetések piacáról, és ez gátolja leginkább azt, hogy ezek a tervben vagy már kiépülés szakaszában lévő beruházások minél előbb termelő fázisba lépjenek” – mondta a szakértő.

A kilátásokat nagyban befolyásolja szerinte, hogy ezek a beruházások mikor tudnak hatást gyakorolni a magyar gazdasági növekedésre, mert a háztartások fogyasztását a reálbérek emelkedése még tudja fokozni, és közben a beruházásoknál is pozitív számok jöhetnek. A 2026-ra várható növekedésre Nagy János azt mondta, jelenleg három százalék körül kalkulálnak, de az idei meg a tavalyi példa is azt mutatja, hogy ilyen bizonytalan helyzetben nem feltétlenül érdemes ennyire a jövőbe tekinteni.