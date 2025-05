Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium miniszterhelyettese a Világgazdaságnak adott interjúban részletesen beszélt az amerikai-magyar kapcsolatok helyreállításáról, a jövőben megnyíló lehetőségekről. Említést tett a paksi atomerőmű projektről, amelyben Oroszországé a főszerep, de komoly résztvevők amerikai cégek is.

Magyar Levente beszélt arról is, hogy "miközben az oroszokkal végezzük el a paksi atomerőmű megvalósítását, ezzel párhuzamosan tárgyalunk az amerikaiakkal arról, hogy ők a jövőben üzemanyagot szállítanának már Paks I-be is. És aktuális az úgynevezett kis moduláris erőművek közös építse Magyarországon. Ezek

a paksi blokkokhoz képest kisebbek, néhány száz megawattos minierőművek. Gyakorlatilag sorozatgyártásban készülnek, ezeket szinte bárhol le lehet tenni, így egy országrészt, egy nagyobb ipari zónát, egy várost is el tudnak látni árammal."

Mint mondta: a közeljövőben Kanadába látogat egy magyar delegáció, ott egy, az amerikai GE és a japán Hitachi közreműködésével megvalósuló kiserőművet fognak tanulmányozni.

Hangsúlyozta, hogy ezek "bőven el fognak férni" Paks II. mellett is, tehát nem arról van szó, hogy vagy Paks II. vagy kiserőművek. Paks II-t meg kell építeni és meg is fog épülni a jelenleg fennálló nehézségek ellenére is. De mellette óriási tere lesz további nukleáris kapacitásoknak. Megjegyezte: a jelen körülmények között az is bravúros teljesítmény, hogy egyáltalán építeni tudják a paksi projektet, ha most lassabban is megy a munka, mint a legutóbbi, Paksot közvetetten érintő szankciók bevezetése előtt.

Újabb óriási autóipari beruházás Magyarországon?

A Magyar Leventével készült interjúban szóba került Pécs környéke is. Mint mondta: "Dél-Magyarország kimaradt abból az ipari boomból, ami az ország többi területét érintette az utóbbi 10-15 évben. Most eljött az ideje annak, hogy rendezzük a Dél-Alföldön és a Dél-Dunántúlon élőkkel szembeni adósságát a magyar államnak, hogy ide nem tudott eddig az ottani gazdasági felzárkózáshoz szükséges mennyiségű és minőségű beruházást irányítani."

Beszélt arról, hogy ahol már létezik erre ökoszisztéma, oda szívesebben mennek a nagyberuházók. Mondott egy példát: amikor az egyik kínai cég kopogtatott és kifejezte a szándékát egy magyar beruházás iránt, majd elkezdődött a beszélgetés arról, hogy hova lehetne őket irányítani, "akkor mi kínáltunk különböző helyszíneket az országban. Ők azt mondták, már választottak és Debrecenbe mennének."

A méret a lényeg

"Erre jeleztük, hogy van még számos remek helyszín, Debrecen már-már telített. Azt a választ kaptuk, hogy számukra már Debrecen is kompromisszum, mert eredetileg ők Budapest méretű városban gondolkodtak, és ne kérjük őket arra, hogy Debrecennél is kisebb helyre menjenek, mert nem tudják értelmezni."

Magyar Levente kiemelte: Pécs viszont egy olyan nagy beruházást érdemel, mint Győr, Kecskemét, Miskolc, Debrecen, Nyíregyháza és még sorolhatnám. Ezért született meg az a döntés – és folyik a végrehajtása –, hogy egy 600 hektáros, tehát rendkívüli méretű ipari zónát hoznak létre egy Pécshez közeli zöldmezős területen.

"Ha oda találnánk megfelelő méretű beruházást – nem árulunk zsákbamacskát, az autóipart célozzuk –, akkor mindent megtennénk érte, hogy ez megtörténjen és bebetonozódjon már ebben a ciklusban is.

Szintén nem árulok el hatalmas titkot, ha elmondom, hogy kínai autógyártókkal tárgyalunk elsősorban, hiszen az európai autóipart az európai politika tönkretette"

– fogalmazott. Hangsúlyozta: elsődlegesen a nyugat-európai autógyártásról beszél, "hiszen Közép-Európában mi még mindig versenyképesnek számítunk, ezért kevésbé féltem az itt működő üzemegységeket, mint a nyugat-európaiakat. Mindenesetre ma a világban az autógyártás dinamikája Keleten van és elsősorban is Kínában. Úgyhogy több kínai gyártóval is tárgyalunk és nem rosszak a kilátások."