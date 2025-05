Jelasity Radován: teljesítjük a kormány által elvártakat

Csúcsot hozott a lakossági hitelezésben 2025 első negyedéve, jelentős növekedéssel, ami még a személyi kölcsönök és az ingatlanfinanszírozás mértékére is jellemző volt. A vállalati hitelezésben azonban csökkenés volt a tavalyi év első negyedévéhez képest. Mindezzel ezzel együtt 20,3 milliárd forintos adózás utáni eredményt ért el az Erste Bank az idei első negyedévben, ami elsősorban annak köszönhető, hogy jelentősen nőttek a díj- és jutalékbevételek, miközben a kamatbevétel a stagnált, illetve a kereskedni bevételek valamivel alacsonyabbak voltak, mint a tavalyi év hasonló időszakában.

Mindeközben a bankszektornak, így az Erste Banknak is számos kormányzati elvárásnak meg kell felelnie. Ezzel kapcsolatban Jelasity Radován, aki egyben a Magyar Bankszövetség elnöke is, úgy fogalmazott, hogy "a bankszektor repülőrajtot vett 2025-ben".

"Egyrészt elindítottuk a kedvezményes, 5 százaléknál kisebb kamatú lakáshiteleket, aztán amely bankok megemelték a díjaikat, azok visszavonták ezt. 2025-ben van egy ingyenes alapszámla is addig, ameddig az infláció a 4 százalék fölötti sávban van. A Széchenyi Kártyánál is csökkentettünk 50 bázispontot, és a babaváró hiteleknél is megpróbálunk méltányossági alapon dönteni egyik-másik olyan hitelezéskor, amikor váratlan és beláthatatlan következményekkel szembesült egy adós. Ami az ATM-eket illeti: a bankszektor vállalta, hogy a 2000 fő feletti településeken is biztosítja az ATM-elérhetőséget. Még dolgozik az egész bankszektor azon, hogy miként lehetne ezt a leggyorsabban és a leghatékonyabban megcsinálni, úgy, hogy a költségek a bankok részesedése alapján legyenek elosztva. Hiszek abban, hogy ezt sikerül minél előbb megoldani, és hogy biztosítani tudjuk az ügyfeleknek, hogy ilyen módon is hozzá tudjanak férni a készpénzhez" – sorolta az Erste Bank Hungary elnök-vezérigazgatója.

Az Erste Group nemrég egy nagyobb léptékű akvizíciót hajtott végre Lengyelországban, egy viszonylag nagy bank felvásárlásáról tettek bejelentést. Ez az Erste hazai működését nem fogja érinteni. A szakember hangsúlyozta: Magyarország továbbra is az Erste egyik legfontosabb piaca, ezért is hajtottak végre öt akvizíciót Magyarországon.

"Most először történt egy nagyon jó akvizíció, ami nem Magyarországon van, hanem egy másik nagyon fontos és jelentős országban, Lengyelországban, de minket ez direkten nem fog érinteni. Az Erste mindazonáltal még inkább vissza fogja tükrözni mindazokat az előnyöket, amelyekkel Közép-Kelet Európa rendelkezik, azzal, hogy Közép-Kelet Európa legnagyobb piaca, Lengyelország is az Erste core országai közé fog tartozni" – mondta Jelasity Radován.

Lakáshitelek

A magyarországi Erste Banknál 2025 első negyedévében 56 százalékkal nőtt éves alapon az új jelzáloghitelek folyósítása, és elérte a 42 milliárd forintot.

A z InfoRádióban a pénzintézet lakossági vezérigazgató-helyettese, Harmati László elmondta: a lakossági hitelállományuk több mint 10 százalékkal nőtt. Ez jórészt a tavalyi első negyedévhez képest is látványosan, csaknem 60 százalékkal megugró lakáshitelezésnek köszönhető. Bár az első negyedéves lakásépítési statisztikák még ezt nem közlik – a tavalyi első negyedévhez képest az építések száma még nem nőtt, sőt, pici csökkent is –, de az új építési engedélyek számának növekedése már jelzi azt, hogy a használtlakás-piacon jellemző tranzakciószám-növekedés az új lakásokat is hamarosan el fogja érni. Azt is jelzi, hogy

a magas kamatozású állampapírokból kiáramló befektetői pénzek egy része is a lakáspiacon talál befektetési lehetőséget, és ez részben húzza a hiteleket is.

Erős hatása van a támogatott konstrukcióknak, tehát az Erste Bank folyósításainak több mint egyharmadát a támogatott konstrukciók adják, mutatott még rá Harmati László, hozzátéve, hogy a célzott ügyfélköröknek nyitva hagyott hiteltípusok – babaváró, munkáshitel – az önrésznöveléssel szintén lehetőséget teremt a lakásvásárlóknak, hogy egy lakáshitellel kipótolva ezeket a hitelformákat beléphessenek a lakáspiacra. Mindemellett a lakásárak és a reáljövedelem emelkedésével az átlagos hitelösszegek is nőnek, vagyis a tranzakciószám mellett a lakáshitelek átlagos hitelnagysága is emelkedik, ami szintén hozzájárult az Erste első negyedévi, 60 százalékos folyósításnövekedéséhez.

Már tavaly nagyon jól teljesítettek a fogyasztási hitelek, ez folytatódott az első negyedévben, ráadásul meglepetésre a vártnál erősebb ütemben – emelte ki a pénzintézet lakossági vezérigazgató-helyettese.

"Azért meglepetés, mert számítottunk növekedésre, hiszen láttuk, hogy a fogyasztás nő. Azt is láttuk, hogy volt elhalasztott tartós fogyasztási cikk csere a lakosságnál, hiszen egy gazdasági recesszió alatt ezeket a vásárlásokat általában elhalasztja a lakosság. Azt is láttuk, hogy bizonyos fogyasztási hitelekből a nagyobb összegű személyi kölcsönökbe áramlott a kereslet – ilyen volt például az áruhitelezés, aminek a mértéke kicsit csökkent, viszont a személyi kölcsön nagyot nőtt. Ehhez járult még egy kedvező tendencia, ugyanis

a legjobb minőségű adósoknak a személyi kölcsön kamata 10 százalék alá ment.

Ez a pszichológiai határ is hozzájárult a fentiekhez, azt eredményezve, hogy a kiáramló új kölcsönök piaci szinten is, és az Erste esetében is nagy növekedésnek indultak. A tavalyi első negyedévhez képest az ideiben mi egyharmaddal többet folyósítottunk" – összegzett Harmati László.

Megjegyezte még, hogy nem nőttek az átlagos hitelnagyságok. Ennek oka, hogy tovább nőtt a digitális, online hitelezés részaránya. Mint mondta, ezen hitelformák rendelkezésre állása, gyors megszerezhetősége, az ügyfelek számára a felkínált, előre jóváhagyott ajánlatok gyorsasága is azt eredményezi, hogy kis összegekben sokkal gyakrabban fordulnak az ügyfelek ehhez a hitelformához. Harmati László szerint nem kizárt, hogy ez a hitelforma az idei évben egy akár szektorszinten ezermilliárdos új folyósítást hoz.

A munkáshitel folyósítása az Ersténél megfelel a várakozásaiknak, az első negyedévben a babaváró hitelfolyósítással egyező 8 milliárd forint volt. Négymillió forintos maximumával ez egy kisebb hitelösszegű hitelforma, amely célzott kört szólít meg.

"Bejött az, amit gondoltunk: egyrészt az a kör jelentkezett elsőként a hitelforma iránt, amelynek a legjobb a jövedelmi, végzettségi profilja, és a korprofilban is inkább az idősebbek – a 25 éves korosztály és a valamivel az alatti kör – jellemző, és nem a legfiatalabbak találták meg ezt a hitelformát. Ez az ügyfélkör tudatosabb fogyasztó, hiszen elég nagy azoknak a száma, akik a felvett összeget megtakarítják, vagy pedig lakáshitel önerőre fordítják" – mondta a pénzintézet lakossági vezérigazgató-helyettese.

Vállalati hitelezés

A vállalati hitelezésben 2025-ben lehetett a mélypont, idén már van remény a növekedésre – fogalmazott az InfoRádióban az Erste Befektetési Zrt. elnök-vezérigazgatója, a pénzintézet vállalati és pénzügyi piacok vezérigazgató-helyettese. Cselovszki Róbert hozzátette: az új hitelezések tekintetében mind a nagyvállalati, mind a kis- és középvállalati szegmensben nőtt valamelyest a hitelezés, amiből arra következtetnek, hogy bár a kivárás alapmotívuma nem változott, de egyfajta pozitív elmozdulás megtörtént.

A magyarországi Erste-csoport által kezelt ügyfélvagyon március végén 6740 milliárd forint volt, ami 15 százalékos növekedés egy év alatt. Kiemelte: sikeres volt a befektetési kampányuk is, amelyenek eredményeként jelentősen nőtt azon ügyfeleknek a száma, akik beléptek a rendszeres befektetők táborába.

Úgy látja, ebben a volatilis helyzetben az arany továbbra is jó menekülő befektetési lehetőség, bármilyen formájában is. "Cash is king", vagyis most jó olyan stabil megtakarításba fektetni a pénzt, ahonnan aztán könnyebb elmozdulni – ilyenek lehetnek az állampapírok és a kötvények, amelyek népszerűsége most meg is nőtt – mondta el Cselovszki Róbert.

"Ez egy óvatosabb, kockázatkerülőbb befektetési forma, ami a mostani piaci mozgásoknak megfelelőbb, de hangsúlyozom, egy nagyon jó lehetőséget kínál arra, hogy innen el lehessen rugaszkodni. És azt is hozzáteszem, hogy több év óta mondjuk, és most is változatlanul igaz: a közép-kelet-európai részvények, beleértve Magyarországot is, még mindig jóval alulértékeltebbek, tehát itt is van növekedési lehetőség" – emelte ki.