Bajban a háziasszonyok, kivonul Magyarországról a közkedvelt márka

Ahogy az Infostart is beszámolt róla, a Tupperware csődöt jelentett. A műanyag élelmiszer-tárolókat és más konyhai eszközöket gyártó cégnek több évtizeden keresztül jelentős bevételt biztosított az európai piac, de a szigorodó környezetvédelmi előírások, valamint a fogyasztói szokások gyors változása arra késztette a céget, hogy átcsoportosítsa erőforrásait. A vállalat 2023-ban az európai piacon mintegy 40 százalékkal csökkentette a forgalmazását, ezért 2024 elejétől fokozatosan kivonul, hogy globális szinten új növekedési lehetőségekre összpontosítson. A vállalat tavaly állapodott meg hitelezőivel adósságának átstrukturálásáról, és a Moelis & Co. befektetési bankkal is szerződést kötött, hogy segítsen a stratégiai lehetőségek felkutatásában.

A cég kelet-európai piacaiért felelős szlovák vezetője január végén jelentette be, hogy a Tupperware nem forgalmazza többé termékeit a régióban, így – külön nevesítve – Magyarországon sem – írja a vg.hu.

A Tupperware nettó árbevétele 2023-ban még 2,2 milliárd dollár körül mozgott, azonban 2024-re ez az összeg 1,75 milliárd dollárra csökkent, azaz mintegy 20 százalékkal visszaesett. Ezzel párhuzamosan az operatív veszteségek 150 millió dollárt értek el, míg a nettó adósságállomány 700 millió dollár fölé nőtt.