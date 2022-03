Kőolaj - Meghozta annyira várt döntését az OPEC+

A Kőolaj-exportáló Országok Szervezete (OPEC) és a kartellen kívüli nagy olajtermelők informális szövetsége, az OPEC+ alig tíz perc alatt meghozta azt a döntését, hogy májusban napi 432 ezer hordóval növeli az olajtermelést.

Az OPEC+ országok tavaly júliusban megállapodtak abban, hogy havonta legalább 400 ezer hordóval növelik a termelésüket mindaddig, amíg el nem érik azt a napi 9,7 millió hordót, amennyivel 2020 májusában csökkentették termelési szintjüket. A csütörtöki döntés némileg meghaladta a tradicionálissá vált napi 400 ezer hordó termelésnövelést. A tavaly júliusi megállapodás része volt az is, hogy az OPEC+ országok havonta üléseznek, hogy megerősítsék a korábbi megállapodásukat és ha szükséges, változtassanak azon.

Az Oroszországra ukrajnai hadműveletei miatt kivetett szankciók nyomán több ország is kijelentette, hogy nem vásárol orosz olajat, és ellátási zavaroktól is tart a világ. Emiatt a korábbinál is magasabbra emelkedtek az olajárak, a nagy fogyasztók pedig egy ideje nyomás alatt tartották a nagy kitermelőket, hogy több olajat a piacra juttatva csökkentsék az árakat.

Oroszország a világ harmadik legnagyobb olajtermelője az USA és Szaúd-Arábia mögött, és a világ legnagyobb nyersolaj-exportőre a globális piacokon.

Röviddel 14.30 óra előtt az északi-tengeri Brent olajfajta hordónkénti ára 105,68 dollár volt, ami 5,75 dolláros, 5,16 százalékos csökkenés szerdához képest. Csütörtökön eddig 104,47 dollár és 110,99 dollár között mozgott a Brent ára.

A következő OPEC+ miniszteri találkozót május 5-én tartják. Marad a fokozatosság A Portfolio rámutat : az OPEC+ csütörtöki döntése szerint az olajtermelői csoport kitart a csapok fokozatos újranyitásával kapcsolatos korábbi stratégiája mellett. A döntés azután született, hogy korábban az Egyesült Államok bejelentette , a valaha volt legnagyobb mértékű felszabadítást fontolgatja vészhelyzeti olajtartalékából. A Reuters forrásai szerint összesen 180 millió hordóról van szó a következő hónapokra. A Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) tagországai pénteken délben (GMT) találkoznak, hogy kollektív olajtartalék-felszabadításról döntsenek – erősítette meg Új-Zéland energetikai minisztere. De hozzátette, hogy ennek mértékét még nem határozták meg, erre majd az ülésen kerül sor és ezt követően osztják ki az országonkénti kvótákat is. A legutóbb márciusban született hasonló döntés, akkor 60 millió hordónyi olaj felszabadításáról határoztak, ebből 30 milliót adott az Egyesült Államok. Az egyelőre nem világos, hogy az amerikai lépés része lesz-e a globálisan koordinált tartalékfelszabadításnak – jegyezte meg a Reuters.

Nyitókép: Morten Falch Sortland/Getty Images