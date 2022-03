Sberbank-csőd: mi lesz az önkormányzatok elúszott tartalékaival?

Schmidt Jenő szerint nagyságrendileg száz alatt lehet azon önkormányzatok száma, amelyeknek minden számlájuk a Sberbanknál volt, és emiatt egyik napról a másikra teljesen lenullázódtak. Legfeljebb annyi pénzük maradt, ami valamelyik intézményük kézi pénztárkazettájában volt éppen, ami nagyon nagy „érvágás” – jegyezte meg.

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke szerint a hétfői Magyar Közlönyben olvasható kormányrendelet, miszerint egyszeri – 1 472 200 000 forintos – átcsoportosítás történik a központi költségvetésből a helyzet enyhítésére, az elsősorban a nagyobb önkormányzatokat segítheti, ahol sokan dolgoznak, így a fizetéseket, de akár az állami támogatásokat is sberbankos számlán kezelték, élükön például Nagykanizsával. Schmidt Jenő ezt egy kezdeti lépésnek tekinti, szerinte a kormány kénytelen lesz az önkormányzatokat addig a szintig támogatni, amennyi működési pénzük volt a bedőlt bankban.

Az viszont már politikai döntés kérdése lesz, hogy vajon az elveszett fejlesztési pénzeiket, tartalékaikat kompenzálni fogja-e a magyar állam – tette hozzá az elnök, aki erre nem lát sok reményt. De csődbe nem fognak menni az érintett önkormányzatok, mert a kormány „fogni fogja a kezüket”, amíg nem kerülnek pótlásra azok a pénzek, amik kimondottan a mindennapi működésükhöz szükséges – ismételte meg.

Schmidt Jenő azzal kapcsolatban, hogy a fejlesztési pénzeket is kellene-e pótolni – személyesen, tehát nem mint a szövetség elnöke – úgy vélekedett: a Sberbank, de bármely más pénzintézet „bukását” valakinek látnia kell előre, és biztos is abban, hogy a felügyeleti szerv, vagyis a Magyar Nemzeti Bank ezzel tisztában is volt. Bár egyetértett azzal, hogy nem lehet különbséget tenni a magán- és közpénz között egy bank bedőlésénél, de utóbbi tekintetében

elvárt volna – a bankpánikot elkerülve – valamifajta kiértesítést az önkormányzatok számára,

hogy nagyon nagy a kitettség, próbálják meg máshol vezetni a számlát, az orosz–ukrán háború miatt nem jó lett a helyzet, embargóra készülhet az unió, stb. – sorolta Schmidt Jenő kiemelve, hogy Sberbank esetében nem egy „normál” bankcsődre került sor.

Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi