A kínai óriáscég esetleges csődjének messzemenő következményei lehetnek

Az Evergrande a második legnagyobb kínai ingatlanfejlesztő cég, ami azért lényeges, mert az országban az ingatlanpiac és az ingatlanfejlesztések jelentik az ország egyik húzóágazatát. Emiatt óriási a befolyása és a politikai beágyazottsága is természetesen ennek a cégnek. Habár az Evergrande egy magáncég, éppen a jó politikai kapcsolatainak köszönhetően kapta meg mindazokat a hiteleket az állami bankoktól, amelyek miatt most gondokkal küzd. A cég beágyazottságára, befolyására és ismertségére jellemző, hogy a legsikeresebb kínai futballklub, a Kuangcsou F. C. (Guangzhou F.C.) egyik tulajdonosa, korábban a cég nevét is viselte a csapat, amely kétszer is megnyerte az ázsiai Bajnokok Ligáját, és olyan nevek dolgoztak itt, mint például Marcello Lippi világbajnok edző – mondta az InfoRádióban a csődközeli helyzetben lévő cégről Salát Gergely, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatója.

Az Evergrande egyébként emellett is sokféle piacon jelen van, hiszen nemcsak ingatlannal foglalkozik, hanem az ásványvíztől kezdve a vagyonkezelésig ezer féle dologgal.

Vannak elemzők, akik a Lehman Brothers csődjéhez hasonlítanak egy esetleges Evergrande-csődöt, de valószínűleg ez azért túlzás.

Mintegy háromszáz milliárd dollár adósságot

halmozott fel a kínai óriáscég, ezért ha teljesen bedőlne, az nagyon komoly problémákat okozna, hiszen

egyrészt több mint 170 kínai banknak van eladósodva, amelyek így elvesztenék a pénzüket, ami a hitelezésük visszafogására kényszerítené őket, visszafogva a gazdasági növekedést,

másrészt pedig rengeteg ember fizetett be pénzt ennk a cégnek arra, hogy ez majd épít nekik lakást, tehát a csőddel nagy tömegek maradnának a befizetett pénzük nélkül, aminek politikai következményei is lehetnének.

Utóbbi miatt Salát Gergely a legreálisabb elképzelésnek azt látja, hogy a pekingi kormányzat valamilyen módon be fog avatkozni a folyamatba. Hozzátette: nem biztos, hogy maga a cég megmenekül, de a kisbefektetőket, illetve az ingatlanvásárlókat valószínűleg kevesebb kár fogja érni.

A csőd lehetséges nemzetközi hatásával kapcsolatban a szakember elmondta: alapvetően kínai cégről van szó, amelynek a legnagyobb projektjei Kínában voltak, de így is

húszmilliárd dollárnyi hitele külföldiek kezében van.

"Arra azért számíthatunk, hogy ők lesznek az utolsók, akiket kifizetnek egy esetleges csőd után, tehát ezek a – főként amerikai – befektetők valószínűleg nem fogják viszontlátni a pénzüket."

Közvetve azért lehet még nemzetközi hatása az esetleges Evergrande-csődnek, mert Kína a világ második legnagyobb gazdasága, és ha az ottani növekedés kicsit is lassul, vagy esetleg a helyi szabályozást újragondolják, akkor a negatív következmények az egész globális gazdasági rendszerre kihatnak.

