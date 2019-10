Több mint 100 százalékon a hazai gáztárolók

"A hazai gáztárolók száz százalékig megteltek, még egy kicsit több is került a rendszerbe, mint amennyit gondoltunk, hogy lehetséges" - mondta Kaderják Péter. A teletöltésre két okból volt szükség: egyrészt a földgáz európai árában a téli és a nyári különbség meglehetősen nagy volt, így a kereskedőknek megérte vásárolni, másrészt, és ez a fontosabb, az év végén lejár Oroszország és Ukrajna között a gáztranzitszerződés, és olyan állapotban kíván a kormány nekifutni a mostani fűtési időszaknak, hogy akármi is történik a két ország között, a gázellátás biztonsága garantálva legyen.

Még nem volt példa arra, hogy csordultig legyenek a hazai gáztárolók október közepén, mióta a 6,3 milliárd köbméternyi kapacitás kiépült.

"Eddig még ki sem próbáltuk, hogy ennyi gáz valóban befér-e a föld alá. Most lent van ez a gázmennyiség"

- mondta az államtitkár.

A hazai gázfogyasztás az elmúlt egy-két évben 9-10 milliárd köbméter körül alakult, így a mostani mennyiség az igények kétharmadát fedezné. A tárolt mennyiségből 1,45 milliárd köbméter a hazai stratégiai földgázkészlet, a többi a kereskedelmi gáztárolói rész. Ebből 950 millió köbméter olyan gáz, amelyet az orosz Gazprom cége itt tárol, hogy a régióban meglévő fogyasztóinak ellátásbiztonságát garantálni tudja.

Kaderják Péter elmondta, hogy a piaci szereplők igyekeznek a tárolókban meglévő gázt év végéig lehetőleg a tárolókban hagyni, és a kormány is arra törekszik, hogy a meglévő készlet az év végéig csak minimális mértékben fogyjon. A vezetéken most érkező gáz elegendő a hazai fogyasztás kielégítésére, és ezenfelül a kötelező tranzitszállításra is.

"A kockázatot az jelenthet, ha a jövő év elejétől az ukrán szállítási pontot átmenetileg lezárják.

Akkor nagyobb szükség lehet a tárolókban meglévő készletek felhasználására, ezért igyekszünk arra törekedni, hogy a kitárolt mennyiség minimális legyen" - mondta az energiaügyekért felelős államtitkár.

