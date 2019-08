Hasít a szuperkötvény

A júniusi indulás óta több mint 1500 milliárd forintot értékesített az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) az új kötvényekből, ám ez az államnak drága mulatság lehet - állítják a Népszavának nyilatkozó szakértők.

A MÁP+ jegyzési "sebessége" kiugróan magas, hiszen a szuperkötvényt július közepéig már 1235 milliárd forint értékben vásároltak a Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint, ez emelkedett a múlt hét végén 1500 milliárdra. Ugyanezen idő alatt még további 145 milliárd forintnyi Prémium Állampapírt (PMÁP) is értékesítettek, így a jegybanknál összesen 1380 milliárd forintnyi befektetést elemeztek ki aszerint, hogy miből vásárolták azokat. Az MNB elemzői a nem publikus jegybanki adatbázisok alapján arra jutottak, hogy ezen 1380 milliárd forint 53 százaléka új forrás az állam számára. A többit más állampapírokból csoportosította át a lakosság.

Az Erste Bank vezetői egy eheti tájékoztatón úgy vélekedtek, hogy a jelenleginél alacsonyabb kamatmértékkel is elérhette volna az ÁKK a friss lakossági tőke bevonását. Arra is figyelmezettetek, hogy a Magyar Államapapír Plusz (MÁP+) növeli a spekulációs kedvet is: előfordul, hogy például a babaváró hitelt csak azért veszi fel egy házaspár, hogy a szuperkötvénybe fektetve pénzüket a kamatkülönbözeten gazdagodjanak. Így tőke nélkül lehet kamatjövedelemhez jutni

Persze a bankári figyelmeztetésre joggal lehet azt mondani, hogy savanyú a szőlő, hiszen a magas kamattal az állam forrásokat von el a bankoktól. Egy jegybanki elemzés szerint szuperkötvény minden tizedik forintját a bankbetéteikből vették ki a lakossági befektetők.

A magas kamatot a lapnak nyilatkozó kötvénypiaci elemző azzal magyarázta, hogy a kormány így próbálja csökkenteni az inflációs várakozásokat – ezzel lehetővé teszi a jegybank számára, hogy ne kelljen kamatot emelni a magas 3,4 százalékos fogyasztói áremelkedés ellenére sem.

Nyitókép: Pexels