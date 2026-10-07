Időjárás – Valami még mindig nem jön, amit mindenki nagyon várna

Korán érkeztek és sokáig maradtak „a vénasszonyok” a HungaroMet időjárási jóslata szerint; a szerdai nap még nyugodt lesz, de csütörtökön hidegfront jön, és több fokkal visszaesik a hőmérséklet.

Az a ciklon hozza majd a hidegfrontot, amelynek a középpontja tőlünk még nyugatra helyezkedik el, ez a frontrendszer, illetve a ciklon lódul majd meg kelet, délkelet felé, mint az az alábbi videón is látható.

A front tehát csütörtök délelőtt még csak közeledik, de az esti órákban már ideér.

Addig is fátyolfelhős idő várható, döntően gyenge, mérsékelt volt a szél most éjjel is, 1-7 fok közötti hőmérsékleti mélypontokkal, persze lesz, ahol fagy is már (a völgyekben). A legmelegebb a hegytetőkön, a városokban vagy a vízpartokon van ilyenkor reggelenként.

Szerdán már vonulgat egy vastagabb felhősáv kelet felé, ez még nem hoz csapadékot, csak zavarja a napsütést.

Szél lesz, Sopron környékén lehet durvább légmozgásra számítani.

A maximum-hőmérsékletben most még nem lesz nagy ugrás, 23-26 fok közé esik a csúcs délután, árnyékban.

Pénteken már biztosan 20 fok alatt lesz a csúcs mindenhol, jön tehát most már a „rendes” ősz.

Esőből jelentős mennyiség a következő egy héten sem várható.