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A Revolut online bank logója egy okostelefon képernyőjén.
Nyitókép: Unsplash

Új pénzügyi AI-asszisztens a láthatáron: a pénzintézet minden ügyfele megkapja

Infostart

A Revolut Európában is elindítja AIR elnevezésű AI-asszisztensét, ami pénzügyi és életviteli tanácsokkal láthatja el az ügyfeleket.

Az AIR (AI by Revolut) fokozatosan jelenik meg az ügyfeleknél, és intelligens asszisztensként mélyen beépül a Revolutba – írja a hvg.hu. A funkció segítségével az ügyfelek átfogó képet kaphatnak pénzügyeikről, ráadásul nem kell bonyolult folyamatonok végigmenniük, hogy hozzáfeérjenek egy-egy kimutatáshoz.

Ezen kívül az AIR egyszerűbbé teszi az utazást és a jutalmak felhasználását is: az ügyfelek leírhatják, hogyan képzelik el az ideális nyaralást, az alkalmazás pedig személyre szabott ajánlásokat állít össze, szállásokat keres és foglal a Stays nevű szolgáltatás segítségével, valamint a költségvetésükhöz igazodó helyi élményeket is ajánl. Emellett útmutatóként is működik a jutalmak felhasználásához, lehetővé téve, hogy az ügyfelek kihagyjanak bizonyos extra lépéseket.

Az AI-asszisztens főbb funkciói tehát:

  • Intelligens pénzügykezelés: Azonnali betekintést nyújt a mindennapi költésekbe olyan kérdésekre adott válaszokkal, mint például: „Mennyit költöttem élelmiszerre a múlt hónapban?”, emellett segít az előfizetések kezelésében, illetve az elveszett kártyák ideiglenes befagyasztásában.
  • Befektetési betekintések: Kézben tarthatja portfóliójátt olyan gyors lekérdezésekkel, mint például: „Hogyan teljesít az Nvidia?”, vagy „Mekkora hozamot értem el a befektetéseimen ebben a hónapban?”.
  • Intelligens utazástervezés: Személyre szabott, többnapos útiterveket állíthat össze, megkeresheti az optimális utazási időpontokat, valamint felidézheti a korábbi foglalásait és költési előzményeit.
  • Utazási jutalmak és alapvető szolgáltatások:Segít a pontszerzési lehetőségek megtalálásában, valamint a beváltásban is.

Az ügyfelek a a képernyő közepéről lefelé húzva, a Profil – Csevegések – AIR menüponton belül érhetik ez az új funkciót.

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Kezdőlap    Életmód    Új pénzügyi AI-asszisztens a láthatáron: a pénzintézet minden ügyfele megkapja

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