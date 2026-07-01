Vészfrissítést adott ki az Apple – az Ön készüléke is veszélyben lehet enélkül

Hétfő este befutottak az Apple legújabb biztonsági frissítései, az iOS/iPadOS/macOS 26.5.2 csaknem 30 sebezhetőséget javít a cég rendszereiben – írja a 9to5Mac híradása nyomán a hvg.hu.

Új funkciókat nem tartalmaz a csomag, csak biztonsági javításokat. Az Apple tájékoztatása szerint főleg a szoftverek webtechnológiáiban kellett rendet tenni – egészen pontosan a WebKit és a WebRTC rendszerkomponensekben.

A vállalat tájékoztatása szerint a javításokat először az iOS 26.6 bétájában tették elérhetővé, most azonban mindenki számára elérhetővé vált. A Reuters kérdésére

az Apple elárulta, hogy a frissítés idő előtti kiadását a mesterséges intelligenciával támogatott hackertámadások miatti aggodalom indokolta.

A szakértők úgy vélik, az AI felgyorsíthatja a hackereszközök fejlesztését, így nekik is fel kell gyorsítaniuk a biztonsági javítások kiadását.

A lap hozzáteszi, a mostani egy szokatlanul nagy frissítési csomag, legalább is a biztonsági javítások nem szoktak ekkorák lenni.

A frissítést a Beállítások – Általános – Szoftverfrissítés menüpontban lehet letölteni.