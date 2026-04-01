Újra bevetésen a szabadban éjszakázó autók ellenségei

A kutató szerint a nyestek autók iránti vonzalma több tőből fakad. A lehűlő időben a meleg motortér ideális óvóhely, ahová gyakran zsákmányállataikat (egereket, patkányokat) követve jutnak be. A károkozás oka sokszor a kíváncsiság: a fiatal példányok fogaikkal „tapintják ki” a környezetüket, tesztelve a puha gumicsövek és műanyag szigetelések ellenállását. Bizonyos alkatrészek ráadásul olyan összetevőket tartalmaznak, amelyek az állatok ivari feromonjaira emlékeztetnek, rágásra ingerelve őket - olvasható a zaol.hu-n.

A presztízsharc áldozata az autó

Gyakori, hogy egy alkatrészcsere után is visszatér a rágcsáló. Ennek oka a területvédő ösztön: ha autónkkal egy idegen hím felségterületén parkolunk le, az ottani nyest az „idegen szagot” érezve agresszívan támadja meg a kocsit, hogy megsemmisítse vetélytársa nyomait. Leggyakrabban a gyújtáskábelek, a hűtővízcsövek és a motorháztető alatti szigetelés látják kárát a látogatásnak.

Hatásos és hatástalan módszerek

A szakértő szerint a klasszikus „vizes flakon” módszer tudományosan megalapozatlan és hatástalan. A kutyák jelenléte sem garancia, mert a nyestek gyorsan kiismerik az eb mozgásterét.

Ami segíthet az az erős szagú riasztó spray-k használata, de ezeket érdemes váltogatni, mert az állatok hozzászoknak.

Ami fontos, hogy ne hagyjunk kint kutyatápot vagy ételmaradékot, és számoljuk fel a lomkupacokat, amelyek rágcsálókat (és így nyesteket) vonzanak.

Ha már járt nyest a kocsiban, egy alapos motortérmosás segíthet eltüntetni a csalogató szagmintákat.

Hasznos betolakodók?

Bár az autósok esküdt ellenségei, a nyestek fontos ökológiai szerepet töltenek be: hatékonyan gyérítik a betegségeket terjesztő rágcsálópopulációt. Jelenlétükre a sáros tappancsnyomok (öt ujj, szemben a macska négy ujjával) vagy a kisujjnyi vastag, gyümölcsmagos ürülék utal.