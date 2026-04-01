Újra bevetésen a szabadban éjszakázó autók ellenségei

A motortérbe költöző nyestek nemcsak bosszúságot, hanem súlyos anyagi károkat is okoznak az autósoknak. Lanszki József kutatóprofesszor (HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet) segítségével jártunk utána, mi vonzza a kisragadozókat a járművekhez, és miért hatástalan a legtöbb népi módszer.

A kutató szerint a nyestek autók iránti vonzalma több tőből fakad. A lehűlő időben a meleg motortér ideális óvóhely, ahová gyakran zsákmányállataikat (egereket, patkányokat) követve jutnak be. A károkozás oka sokszor a kíváncsiság: a fiatal példányok fogaikkal „tapintják ki” a környezetüket, tesztelve a puha gumicsövek és műanyag szigetelések ellenállását. Bizonyos alkatrészek ráadásul olyan összetevőket tartalmaznak, amelyek az állatok ivari feromonjaira emlékeztetnek, rágásra ingerelve őket - olvasható a zaol.hu-n.

A presztízsharc áldozata az autó

Gyakori, hogy egy alkatrészcsere után is visszatér a rágcsáló. Ennek oka a területvédő ösztön: ha autónkkal egy idegen hím felségterületén parkolunk le, az ottani nyest az „idegen szagot” érezve agresszívan támadja meg a kocsit, hogy megsemmisítse vetélytársa nyomait. Leggyakrabban a gyújtáskábelek, a hűtővízcsövek és a motorháztető alatti szigetelés látják kárát a látogatásnak.

Hatásos és hatástalan módszerek

A szakértő szerint a klasszikus „vizes flakon” módszer tudományosan megalapozatlan és hatástalan. A kutyák jelenléte sem garancia, mert a nyestek gyorsan kiismerik az eb mozgásterét.

Ami segíthet az az erős szagú riasztó spray-k használata, de ezeket érdemes váltogatni, mert az állatok hozzászoknak.

Ami fontos, hogy ne hagyjunk kint kutyatápot vagy ételmaradékot, és számoljuk fel a lomkupacokat, amelyek rágcsálókat (és így nyesteket) vonzanak.

Ha már járt nyest a kocsiban, egy alapos motortérmosás segíthet eltüntetni a csalogató szagmintákat.

Hasznos betolakodók?

Bár az autósok esküdt ellenségei, a nyestek fontos ökológiai szerepet töltenek be: hatékonyan gyérítik a betegségeket terjesztő rágcsálópopulációt. Jelenlétükre a sáros tappancsnyomok (öt ujj, szemben a macska négy ujjával) vagy a kisujjnyi vastag, gyümölcsmagos ürülék utal.

Elemző a friss bérnövekedési adatokról: a fegyverpénz nagyon megdobta az év eleji számokat

Több mint 26 százalékkal emelkedtek a bruttó keresetek januárban a KSH közlése szerint. Ebben azonban szerepet játszott az, hogy januárban fizették ki a fegyverpénzt. Ha ezt a tételt nem számítjuk bele a statisztikába, akkor idén az év első hónapjában a nettó medián kereset 420 200 forintot tett ki, ami 12,5 százalékos növekedés – mondta az InfoRádiónak a Portfolio elemzője.
Belegebed Magyarország a stabilitásba. Dobrev Klára, Inforádió, Aréna
A Kutyapárt már régen nem viccpárt. Nagy Dávid, Inforádió, Aréna
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
 
Az iráni háború lezárásáról jöttek nyilatkozatok, kilőttek az amerikai tőzsdék

Ázsiában negatív hangulatban telt a kereskedés ma reggel, Európában és Amerikában azonban már pozitív volt a hangulat, miután éjjel olyan hírek érkeztek, hogy már a Hormuzi-szoros újranyitása nélkül is befejezné a háborút az USA. Estére vastag pluszba kerültek az amerikai indexek, miután a kiszivárgó hírek szerint Irán akár tárgyalna a háború lezárásáról, az irányadó amerikai indexek végül 2-3 százalékos pluszban zártak.

Kinek jár egyszeri segély 2026-ban? Az egyszeri segély igénylése, feltételei, minden szükséges nyomtatvány egy helyen

Tudd meg, kinek jár az OEP egyszeri segély 2026-ban! Mutatjuk az egészségügyi okokból igényelhető támogatás feltételeit, és az igénylés menetét.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
Trump says US will leave Iran in 'two or three weeks' whether 'we have a deal or not'

Meanwhile, Iran's president has said they have the "necessary will" to end the war provided there are guarantees it will not flare up again.

EZT OLVASTA MÁR?
2026. március 31. 17:30
Új időszámítás a szerencsejátékok történetében
2026. március 31. 06:26
Itt a Sora lelövésnek az oka: rengeteg pénzt bukott rajta az OpenAI
