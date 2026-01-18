ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: pexels.com

Itt vannak a legfontosabb praktikák az irritáló bőrbetegségek téli megelőzésére

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt

Télen súlyosbodnak a krónikus bőrbetegségekkel, például a pikkelysömörrel és az ekcémával élők panaszai – figyelmeztet a Semmelweis Egyetem bőrgyógyásza. Kovács Anikó az InfoRádióban a tisztálkodási változtatásokra, a vitamin pótlásra és a megfelelő ruházatra is felhívta a figyelmet a tünetek enyhítésével kapcsolatban.

A Pikkelysömör tüneteit a napfényhiány és a D-vitamin szintjének csökkenése rontja. Az atópiás dermatitisz esetén gyakori a pirosság, a hámlás és az erős viszketés, ami akár az alvást is megnehezítheti és stresszt okozhat a betegeknek. A rosaceás páciensek különösen érzékenyek lehetnek a hirtelen hőmérséklet-változásra. Már egy meleg szobából a hideg levegőre lépés is azonnali romlást idézhet elő. A kéz ekcéma a gyakori kézmosás és a hideg, száraz levegő miatt is gyakrabban előfordulhat – sorolta az InfoRádióban Kovács Anikó, a Semmelweis Egyetem bőrgyógyásza.

„A bőrünk télen is próbál védekezni, de akinek már van alapbetegsége, annál a bőr kevésbé tud ellenállni az extrém hideg jelentette kihívásoknak, míg akinek nagyon jól alkalmazkodó a bőre, kevésbé fogja megérezni ezeket a tüneteket télen” – magyarázta a bőrgyógyász.

Hangsúlyozta, hogy a panaszok megelőzésében és kezelésében kulcsfontosságú a tudatos bőrápolás. „Az otthoni tisztálkodás során jobb, ha a zuhanyzás rövid idő alatt történik, nem túl meleg vízzel. Télen jobban bírja a bőr a zsíros krémeket. Nyáron több napfény éri, ezáltal több D-vitamin keletkezik, ám

télen a lakosságnak a nagy része D-vitamin hiányban szenved, ezt pótolni kell” – sorolta a szakember.

Arra is felhívta a figyelmet – különösen az ekcémában szenvedők kapcsán –, hogy minden testápoló, illetve tusfürdő esetén fontos, hogy illatanyagmentes legyen, míg a vizes bázisú krémeket nem érdemes közvetlenül azelőtt felkenni, mielőtt kimegyünk a hidegbe, mert kiszárítja a bőrünket. „A zsírosabb krémeket fel lehet kenni az utcára lépés előtt akár közvetlenül is, de hogyha vizesebb krémeket használunk, azokat legalább egy-másfél órával azelőtt használjuk, mielőtt kimegyünk a szabadba” – javasolta Kovács Anikó.

A megfelelő ruházat is számít, különösen atópiás dermatitisz esetén, mert a műszálas anyagok tovább irritálhatják a bőrt, ezért a pamut ruházat viselése ajánlott – tanácsolta a Semmelweis Egyetem bőrgyógyásza.

KAPCSOLÓDÓ HANG

