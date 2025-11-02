Botrány a Shein körül: gyereknek látszó szexbabák miatt jelentették fel a céget

Gyermeki megjelenésű szexbabák értékesítésével vádolják a Sheint Franciaországban – írja a BBC nyomán a hvg.hu. A jelzés a francia fogyasztóvédelmi hatóságtól érkezett, a helyi sajtó szerint már az ügyészségen is bejelentést tettek ellenük.

A vállalat az eset kapcsán úgy nyilatkozott, hogy „a kérdéses termékeket azonnal eltávolították a kínálatból, amint tudomást szereztek erről a súlyos problémáról”. Azt is hozzátették, hogy vizsgálják, miként juthattak át a babák a szűrőiken, és hogy így járnak el az összes hasonló termékkel, amelyeket más gyártók – harmadik félként – kínálhatnak a piacterükön.

Mindez alig néhány nappal azelőtt derült ki, hogy a hírek szerint a Shein első fizikai boltját éppen egy párizsi áruházban nyitná meg.