Balhé lett belőle: üzleteket nyit az olcsó kínai online áruház több városban

Novemberben nyitja meg első állandó üzleteit Franciaországban a Shein - írja a Reuters alapján a Portfolio. A kínai online divatóriás a francia Société des Grands Magasins (SGM) áruházlánccal kötött megállapodás keretében nyit üzleteket a párizsi BHV áruházban és öt vidéki városban.

Ez azért jelentős lépés, mert a Shein eddig csak ideiglenes, úgynevezett pop-up üzleteket működtetett világszerte, főként marketingcélokból. Frédéric Merlin, az SGM elnöke szerint a Shein megjelenése fiatalabb vásárlókat vonz majd áruházaikba.

Az olcsó ruházati termékeket kínáló Shein terjeszkedését ugyanakkor nem nézik jó szemmel a kiskereskedők, politikusok és a helyi hatóságok Franciaországban. A törvényhozók korábban fontolgattak egy olyan jogszabályt, amely szabályozná a fast fashion iparágat és megtiltaná a kínai cégnek a reklámozást.

A párizsi városháza előtt létesül az új Shein megastore, amely még inkább el akarja árasztani a piacot eldobható termékekkel - mondta a Francia Konfekcióipari Szövetség vezetője.

A francia kiskereskedők már a Zara és a H&M jelentette verseny miatt is nehéz helyzetben voltak, amikor a Shein megjelent. A kínai online üzlet állandó kedvezményei vonzóak a kevésbé tehetős között.