Nyitókép: Unsplash

Németh Lajos meteorológus elárulta, szerinte mikor érkezik az igazi tél

Infostart

Habár körülöttünk már mindenhol előfordultak fagyok és havazások, a meteorológus szerint nálunk még várni kell kicsit az igazán cudar időre.

Németh Lajos meteorológus a kemma.hu-nak elmondta, szerinte még novemberben sem várhatók extrém fagyok vagy hóviharok.

„Az idei év hőmérsékletét tekintve már január és február sem hozott klasszikus telet – a fagyok hiánya már korán jelét adta annak, hogy másféle év lesz mögöttünk. Nem várhatóak extrém fagyok, hóviharok vagy olyan lehűlések, mint amit néha az ősz vége szokott hozni. A hólapátot nemhogy nem kell elővenni, de még gondolni sem nagyon kell rá… A leghidegebb időszak valószínűleg január közepétől februárig érkezhet” – mondta a szakember a megyei lapnak.

A meteorológus úgy kalkulál, hogy bár előfordulhatnak hidegebb napok, azonban november folyamán nem kell majd kitartó fagyra számítani.

Véleménye szerint a tél január közebe és február között mutathatja majd meg igazi arcát, azonban a klasszikus, havas időszak egyre ritkább. Ez komoly kihívást jelent a mezőgazdaság számára, ugyanis a korai vegetációban jelentős károkat okozhatnak a késői fagyok.

Németh Lajos összességében enyhe, ködös, párás telet jósol, az első havazásig pedig az év legvégéig, vagy akár 2026 elejéig kell majd várni.

