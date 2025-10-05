ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Szerencsejáték Zrt.

Ötös: egy fontos dolga van most az új milliárdos nyertesnek

Infostart

Több mint 1,5 milliárd forintot nyert egy szerencsés játékos az ötös lottón. Idén ez a harmadik telitalálat az ország legismertebb lottójátékán. Nemcsak az ötösön, hanem a Jokeren is telitalálat született, a szerencsés nyertes majdnem 42 millió forinttal gazdagodott.

A 2025. október 4-i sorsoláson az ötös lottó 7, 8, 39, 41, 49-es számokat megjátszó szelvény tulajdonosa

1 521 411 340 forintot nyert.

Érdekesség, hogy épp egy éve annak, hogy az ötös lottón 6,6 milliárd forintot, a játék történetének eddigi legnagyobb nyereményét vihette el egy szerencsés játékos. 2025-ben egyébként a mostani a harmadik telitalálat a játékon, az előző két alkalommal négy-négy milliárd forint volt a főnyeremény – közölte a Szerencsejáték Zrt.

A telitalálat mellett 4 találatos is jócskán született, összesen 19 darab, a nyertesek fejenként közel 2,5 millió forintot kapnak majd. A 40. játékhéten telitalálat született a Jokeren is, a szerencsés nyertes közel 42 millió forintot vihet haza.

A főnyereményt megnyerő játékosnak egy fontos dolga van: a sorsolás másnapjától számított 90 napon belül fel kell hívja a nemzeti lottótársaságnál az úgynevezett nagynyertes-vonalat, amely a https://www.szerencsejatek.hu/ oldalon és az értékesítőhelyeken is megtalálható. A nyertes játékos telefonon történő jelentkezése során a lottótársaság feddhetetlen munkatársának az elsődleges feladata az, hogy a szelvényen lévő információk alapján meggyőződjön arról, valóban a nyertes van a vonal túloldalán – olvasható a közleményben.

Ezután kerülhet sor a személyes találkozásra, melynek keretében leadásra kerül az eredeti szelvény, és megvizsgálják annak érvényességét. Amennyiben a beazonosítás sikeres, a személyes adatok egyeztetését követően megkezdődhet a kifizetési eljárás. A nyertesnek Magyarországon nyitott folyószámlával kell rendelkeznie, mivel a nagy összegű nyeremények kifizetése minden esetben banki átutalással történik.

További részletek a Szerencsejáték Zrt. oldalán.

