Az elmúlt időszak legnagyobb nyomvonal-módosítására készülünk: az Országos Kéktúra legkeletibb szakaszán (OKT-27), Kishuta és Füzér között jelentősen megváltozik a nyomvonal 2025. szeptember 19-től – írja hivatalos Facebook-oldalán a Kéktúra.

Mint írják, az előzmények több mint egy évre vezetnek vissza, amikor a Bózsva és Füzérkomlós közötti kerékpárút építése miatt 2024. augusztus 9-től módosult az Országos Kéktúra útvonala. Az érintett szakaszt kényszerűségből a Bózsva-Kisbózsva-Nyíri-Füzérkomlós között vezető közútra terelték, ám csak ideiglenesen.

„Most érkezett el az idő, hogy a hosszasan egyeztetett, majd véglegesített új nyomvonalat ténylegesen, a terepen is kialakítsuk. A munka jövő héten várhatóan keddtől csütörtökig fog zajlani, a változás pedig 2025. szeptember 19-től lép életbe” – áll a bejegyzésben.

Így előre tájékoztatnak minden túrázót, hogy fel tudjanak készülni, ha a közeljövőben ide készülnének. Érdemes tudni az új szakaszról, hogy