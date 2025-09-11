ARÉNA
2025. szeptember 11. csütörtök
Nyitókép: Unsplash

Módosul a legendás útvonal, nagy vita lehet a túrázók körében

Infostart

Mintegy húsz kilométeres változást vezetnek be az útvonalon, ami új településeket is érinteni fog. Összességében közel hat kilométerrel lesz hosszabb a megújult Kéktúra, háromszáz méteres szintkülönbséggel.

Az elmúlt időszak legnagyobb nyomvonal-módosítására készülünk: az Országos Kéktúra legkeletibb szakaszán (OKT-27), Kishuta és Füzér között jelentősen megváltozik a nyomvonal 2025. szeptember 19-től – írja hivatalos Facebook-oldalán a Kéktúra.

Mint írják, az előzmények több mint egy évre vezetnek vissza, amikor a Bózsva és Füzérkomlós közötti kerékpárút építése miatt 2024. augusztus 9-től módosult az Országos Kéktúra útvonala. Az érintett szakaszt kényszerűségből a Bózsva-Kisbózsva-Nyíri-Füzérkomlós között vezető közútra terelték, ám csak ideiglenesen.

„Most érkezett el az idő, hogy a hosszasan egyeztetett, majd véglegesített új nyomvonalat ténylegesen, a terepen is kialakítsuk. A munka jövő héten várhatóan keddtől csütörtökig fog zajlani, a változás pedig 2025. szeptember 19-től lép életbe” – áll a bejegyzésben.

Így előre tájékoztatnak minden túrázót, hogy fel tudjanak készülni, ha a közeljövőben ide készülnének. Érdemes tudni az új szakaszról, hogy

  • nagy mértékű, 20 km hosszú változásról van szó;
  • új településeket fog érinteni: Pálháza, Füzérradvány, Füzérkajata, Pusztafalu;
  • új bélyegző lesz Füzérradványban, a Bózsván lévő megszűnik (de ugyanoda lehet majd pecsételni);
  • az új nyomvonallal közel a felére csökkentettük az aszfaltos útszakasz arányát;
  • a teljes szakasz 5,8 km-rel lesz hosszabb, nagyjából 300 m-rel több szinttel.

változás

térkép

útvonal

kéktúra

