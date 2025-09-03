Jön a hidegfront, ezt teszi velünk

A hőmérséklet szerdai alakulásából nem találnánk ki, hogy hidegfront ér el bennünket. Csapadék mindenesetre lesz, de korántsem mindenhol.

Ezzel a két mondattal indul a hivatalos időjárás-jelentés. Tévednek azonban, akik ezt kissé unalmasnak tartják, hiszen gondoljunk csak bele: milyen izgalmas az a hidegfront, amelyet észre sem veszünk!

És milyen lesz az időjárás? Ilyen:

Szerda reggelig a Tiszántúlon és északkeleten még inkább csak fátyolfelhőzet lehet, és utóbbi tájak kivételével több helyen valószínű zápor, zivatar, hajnaltájt eső is.

Szerdán napközben szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, elszórtan, majd délután már inkább csak az ország keleti felén várható zápor, zivatar.

Szerdán napközben a Dunántúlon több helyen élénk széllökések lehetnek. Zivatar környékén átmenetileg megerősödhet, esetleg viharossá fokozódhat a szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15, 21 fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 24, 32 fok között várható, délkeleten lesz a melegebb.