Nagyon jön ránk az eső hétvégén, mutatjuk hol és mennyi

Éjszaka nyugat felől egyre nagyobb területen beborul az ég, a Dunántúl mellett már a középső országrészben is több helyen valószínű eső, zápor, néhol zivatar, keleten az éjszaka második felében kevesebb helyen eshet.

Szombaton alapvetően felhős idő várható, az időszakosan vékonyodó, szakadozottá váló felhőzet mellett inkább csak kevés napsütés lehet.

Átmenetileg csökken a csapadékhajlam, majd főleg a Dunántúlon és a középső országrészben újra egyre nagyobb területen valószínű eső, zápor, zivatar.

A Tiszántúlon inkább csak estétől növekszik határozottan a csapadék esélye.

Éjszakára valamelyest veszít erejéből a szél, amely szombat délutántól a Dunántúlon egyre nagyobb területen északnyugatira fordul.

A zivatarokat erős, viharos széllökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet jobbára 17 és 24 fok között valószínű, de a keleti, északkeleti határvidék derült, hidegre hajlamos részein ennél több fokkal alacsonyabb is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton általában 26 és 34 fok között alakul, azonban a tartósabban felhős, csapadékosabb vidékeken ennél több fokkal hűvösebb is lehet.