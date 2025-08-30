ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
396.59
usd:
339.39
bux:
102554.62
2025. augusztus 30. szombat Rózsa
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Pixabay

Nagyon jön ránk az eső hétvégén, mutatjuk hol és mennyi

Infostart

Szombaton hullámzó front, vasárnap már sekély ciklon hatására kell sokfelé csapadékra számítani, és vasárnapra keleten is mindenütt megszűnik a hőség.

Éjszaka nyugat felől egyre nagyobb területen beborul az ég, a Dunántúl mellett már a középső országrészben is több helyen valószínű eső, zápor, néhol zivatar, keleten az éjszaka második felében kevesebb helyen eshet.

Szombaton alapvetően felhős idő várható, az időszakosan vékonyodó, szakadozottá váló felhőzet mellett inkább csak kevés napsütés lehet.

Átmenetileg csökken a csapadékhajlam, majd főleg a Dunántúlon és a középső országrészben újra egyre nagyobb területen valószínű eső, zápor, zivatar.

A Tiszántúlon inkább csak estétől növekszik határozottan a csapadék esélye.

Éjszakára valamelyest veszít erejéből a szél, amely szombat délutántól a Dunántúlon egyre nagyobb területen északnyugatira fordul.

A zivatarokat erős, viharos széllökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet jobbára 17 és 24 fok között valószínű, de a keleti, északkeleti határvidék derült, hidegre hajlamos részein ennél több fokkal alacsonyabb is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton általában 26 és 34 fok között alakul, azonban a tartósabban felhős, csapadékosabb vidékeken ennél több fokkal hűvösebb is lehet.

Kezdőlap    Életmód    Nagyon jön ránk az eső hétvégén, mutatjuk hol és mennyi

időjárás

előrejelzés

hétvége

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Otthon Start: A bankok gyors ügyintézést ígérnek. Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
A 403. billentyű – és ami előtte volt, meg ami utána jön. Presser Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.01. hétfő, 18:00
Prőhle Gergely
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet programigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megjött az IMF bizonyítványa Magyarországról, de nincs benne sok köszönet

Megjött az IMF bizonyítványa Magyarországról, de nincs benne sok köszönet

A magyar gazdaság kihívásokkal teli időszakot él, az elmúlt három évben gyakorlatilag stagnált a kibocsátás, az infláció pedig a cél felett van – olvasható a Nemzetközi Valutaalap (IMF) péntek esti közleményében. A szervezet a szokásos időszakos felülvizsgálata keretében elemezte a magyar gazdaságot, a legnagyobb kockázatot a költségvetés helyzetében és az államadósság csökkenő pályájának fenntarthatóságában azonosították. A szakértők javaslatokat is tettek, milyen lépésekkel tudná orvosolni a kormány ezeket a kockázatokat.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nagycsaládos utazási kedvezmény: így lehet ingyen utazni 2025-ben

Nagycsaládos utazási kedvezmény: így lehet ingyen utazni 2025-ben

Nagycsaládosok utazási kedvezménye: így igényelhető nagycsaládos utazási kedvezmény, mutatjuk, mennyi a nagycsaládos kedvezmény mértéke, kinek jár az ingyenes utazás.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US court rules many of Trump's global tariffs are illegal

US court rules many of Trump's global tariffs are illegal

The tariffs can remain in place until mid-October to allow the Trump administration time to request the Supreme Court take up the case.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 29. 05:00
Hőségből viharba: a szaharai por csak a kezdet
2025. augusztus 28. 13:42
Az eső mellett még valami közelít, nem fogjuk megköszönni – térkép
×
×
×
×