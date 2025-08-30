ARÉNA
2025. augusztus 30. szombat Rózsa
Railroad Lightning Bolt. McClave, Colorado, USA
Nyitókép: john finney photography/Getty Images

Itt a figyelmeztetés: szemeket a veszélyjelzésre

Infostart

Meleg-nedves szállítószalag alakítja időjárásunkat, hatására már éjszaka is előfordult csapadék, Szentgotthárdon csaknem 26 mm-t mért a HungaroMet.

Mint az a szolgáltató közösségi oldalán olvasható, a délnyugati, déli országrészben már előfordul eső, záporeső, a későbbiekben pedig észak, északkelet felé haladva egyre nagyobb területen valószínű zápor, zivatar, de nem mindenhol fog esni.

Erős vagy viharos széllökés főként csak zivatarok és intenzívebb záporok környezetében fordulhatnak elő. A csúcshőmérséklet tág határok között alakul, általában 26–34 fokra lehet számítani, 30 fok fölötti értékek a Dél-Alföldön, Tiszántúlon várhatóak, de a tartósan csapadékos tájakon 25 fok alatt maradhat a maximum.

Hozzáteszik: párás a levegő, sőt olyannyira párás, hogy a Dunántúli-középhegységben még köd is előfordul. (Erről az Időkép közzé is tett felvételeket, lásd alább.) A magas páratartalom miatt magasabbnak érezhetjük a hőmérsékletet a ténylegesnél.

A nyár utolsó hétvégéjén bizonyára sokan terveznek szabadtéri programokat; a HungaroMet arra hívja fel a figyelmet, hogy jelenleg az előrejelezés jelentős bizonytalansággal terhelt. Településre, utcára, órára, percre pontosan nem tudják megmondani (és a telefonos applikációk sem), hogy esni fog-e. Ezért kövessük figyelemmel a veszélyjelzést és a radarképet!

Itt a figyelmeztetés: szemeket a veszélyjelzésre

