Fertőzés miatt visszahívnak egy tusfürdőt a forgalomból

A Kneipp visszahívja a Müller áruházakban forgalmazott "Lebensfreude" aromás tusfürdőt a 2506917, 2506918 és 2506919 tételszámokkal.

A visszahívás kizárólag a 2506917, 2506918 és 2506919 tételeket érinti, amelyeket a Müller vállalat forgalmaz Magyarországon. A tételkód a tubus tetején található.

Az érintett tételek értékesítését és további forgalmazását azonnal leállították a hatóságok.

A szokásos minőségellenőrzés során a megnevezett tételekben Burkholderia cepacia baktériumot mutattak ki.

Egészségügyi problémákkal nem küzdő emberek számára a termék használata nagyrészt kockázatmentes, de legyengült immunrendszerű személyeknél fertőzés léphet fel. A terméket ezért nem szabad tovább használni.

A termék bármely Müller áruházban visszaváltható. A befizetett összeget a számla bemutatása nélkül is visszatérítik. Az Aroma-Pflegedusche Lebensfreude termékvisszahívással kapcsolatos információk a Müller weboldalán is elérhetők.